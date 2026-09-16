ROUNDUP
Kommt ein Social-Media-Verbot für Kinder? Antworten erwartet
- EU-Kommission plant Vorschlag für Social-Media-Alter
- Deutschland erwägt Verbot für Kinder unter 13 Jahren
- Plattformen sollen Altersgrenzen besser durchsetzen
STRASSBURG (dpa-AFX) - Ab welchem Alter Kinder und Jugendliche in sozialen Medien und auf anderen Plattformen im Netz aktiv sein dürfen, wird breit diskutiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Vorschlag der EU angekündigt - und will heute (ab 9.00 Uhr) auch darüber sprechen. Es wird erwartet, dass sie in ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg neue Projekte und Initiativen für die nächsten zwölf Monate ankündigt.
"Wir müssen uns nicht mit einer Kindheit abfinden, die von Algorithmen geprägt ist. Wir müssen uns nicht mit einem System abfinden, das unsere Kinder im Stich lässt", schrieb die Politikerin vorab auf der Plattform X. Europa habe die Macht, zu handeln. "Um Kindern die Zeit zu geben, die sie in der realen Welt brauchen." In ihrer Rede zur Lage der Union werde sie den Vorschlag der EU-Kommission näher erläutern, der dann am Donnerstag offiziell vorgestellt werden soll.
Deutschland braucht die EU-Kommission
Was die EU-Kommission vorhat, ist auch für die deutsche Debatte über ein Social-Media-Verbot entscheidend. Die Brüsseler Behörde hat in Teilen der Digitalpolitik ein Vorrecht. Deutschland darf grundsätzlich selbst der Bevölkerung vorschreiben, ab welchem Alter Social Media erlaubt ist. Dann müssten Eltern kontrollieren, ob sich ihre Kinder an die Regeln halten. Sollen die großen Plattformen wie TikTok, Snapchat, Instagram und Co. in die Verantwortung genommen werden, kann das nur die EU-Kommission durchsetzen.
Die großen Plattformen sehen schon jetzt in ihren Geschäftsbedingungen ein Mindestalter von 13 Jahren vor. Die Internetwächter in Brüssel kritisierten jedoch wiederholt, dass diese Altersgrenze nicht richtig durchgesetzt werde.
Verbot in Deutschland ab 13 Jahren?
Nach der Vorstellung des Entwurfs müssen sich die EU-Staaten und Europaabgeordneten auf eine gemeinsame Position einigen. Das könnte in diesem Fall dauern. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) etwa hat sich für ein Verbot für Kinder unter 13 Jahren ausgesprochen, Frankreich plant ein Social-Media-Verbot für alle unter 15 Jahren.
Es wird erwartet, dass von der Leyen unter anderem auch über die Themen Klima, Künstliche Intelligenz, Europas Wettbewerbsfähigkeit, Migration und den Ukraine-Krieg sprechen wird. Die deutsche Christdemokratin ist seit 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission ist in der EU die einzige Institution, die neue EU-Gesetze vorschlagen kann. Damit sie verabschiedet werden, ist sie auf Mehrheiten in Europäischem Parlament und unter den 27 Mitgliedstaaten angewiesen./wea/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 670,2 auf Nasdaq (16. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 741,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 820,00USD was eine Bandbreite von -4,51 %/+22,34 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
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Meta Platforms - Zielzone 20$ entfernt!
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Meine Beiträge stehen mal mehr mal weniger in der Kritik, weil viele mit Charttechnik nichts anfangen können. Ist auch völlig ok, sofern man sachlich bleibt. Ich glaube bis auf meine Kryptobeiträge gab es kaum so viel Spott und Häme zu einem Beitrag wie zu Meta vor rund 4 Monaten. Dort ging ich bei einem Stand von rund 700$ davon aus, dass der Kurs unter die 500$ fallen wird. Denn nach meiner Meinung befindet sich der Meta Aktienkurs am Ende einer ABC Korrektur in der finalen Welle C, nach einem 5 welligen und impulsiven Anstieg. Da hierbei die Wellen A und B verhältnismäßig kleine Korrekturtiefen/Höhen erreichten ging ich damals davon aus, dass auch die C ggf. nicht das übliche Potential bis unter das 618er aufbringen würde. Entsprechend setzte ich die Zielzone vorerst an das 382er bei 498$ bis 50er bei 407$. Damals hieß es, dass das eine Korrektur von fast 500 Milliarden bedeuten würde und das niemals passieren wird, weil KI Boom usw. usw. Ok… fast 250$ Korrektur und ein Verlust von über 600 Milliarden Marktkapitalisierung (vom Hoch der B) später steht der Kurs 20$ vor meiner Zielzone.
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Meta ist kurzfristig in eine sehr impulsive Korrekturphase übergegangen, die fast die gesamten Magnificent 7 erfasst hat. Bei NVIDIA bin ich seit einigen Wochen mit Below Average Short und bei Meta plane ich zum Ende der Korrektur einen Einstieg. Da sich Meta aber derzeit eher immer schwächer zeigt, werde ich beim erreichen der Oberkante der Zielzone NICHT einsteigen! Ich warte hier was der Kurs weiter macht und plane den Einstieg kurzfristig, wenn sich im Chart tatsächlich eine echte Trendwende zeigt. Damit lasse ich wohl gut und gern ein paar mehr Prozent vom späteren Tief liegen aber derzeit ist mir der Gesamtmarkt viel zu aufgebracht. Ggf. kann sogar das Worst Case Szenario eintreffen bei 400$-300$. Denn es bleibt abzuwarten ob sich die Korrekturen der Magnificent 7 gegenseitig verstärken, so wie es umgekehrt auch die letzten Jahre bei den Anstiegen der Fall war. Eine Trendwende dürfte bei Meta erwartungsgemäß explosiv erfolgen, sodass man stetig den Kurs beobachten sollte, sofern man einen Einstieg plant! Aktuell tue ich bei Meta also nichts außer beobachten und ggf. kurzfristig einsteigen, wenn eine Trendwende im Chart zu sehen ist.
***Hinweis: Ich bin privat nicht in Meta investiert, plane aber einen Einstieg im Musterdepot Magnificent World List. Meine Musterdepots sind langfristig orientiert mit einer Buy and Hold Strategie. Ich handle grundsätzlich und überwiegend nach charttechnischen Zielzonen, die ich mir selbst erarbeite. Daher sind für mich aktuelle politische, unternehmerische oder sonstige Ereignisse für die Entscheidung irrelevant. Bitte verabschiedet euch von der Erwartung bei mir Käufe und Verkäufe auf dem Allzeittief bzw. Allzeithoch zu finden. Diesen unrealistischen Anspruch habe ich nicht! Betreibt auch kein CopyTrading, wo ihr den Namen des Unternehmens noch nie gehört habt. Seht alles was ich poste und meine Musterdepots als Denkanstoß, Diskussionsanregung und Hilfe eure eigenständigen Investmententscheidungen zu treffen!***