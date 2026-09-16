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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte vor Fed-Zinsentscheid leicht zulegen
    • Wall Street schließt vor Fed-Entscheid schwächer
    • Asiens Börsen legen vor Zinsentscheid leicht zu
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.445 Punkte. Der deutsche Leitindex würde sich damit weiter über der mittel- bis langfristig relevanten 100-Tage-Linie behaupten. Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu. Stützend wirken geringfügig rückläufige Ölpreise - wenn auch ohne wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten. Am Markt wird wegen der hohen Inflation am Abend dann überwiegend mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank gerechnet.

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    USA: - VERLUSTE - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter bergab gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwog bei den Anlegern die Vorsicht. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte aus. Die wieder kräftig anziehenden Ölpreise verstärkten den Druck auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer mit 52.093,11 Punkten.

    ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch leicht zugelegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,1 Prozent.

    ^
    DAX 25.402,28 -0,15%
    XDAX 25.438,58 -0,30%
    EuroSTOXX 50 6.236,50 -0,38%
    Stoxx50 5.295,41 -0,46%

    DJIA 52.093,11 -0,63%
    S&P 500 7.585,73 -0,45%
    NASDAQ 100 28.937,84 -0,65%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 120,35 0,08%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1546 0,02%
    USD/Yen 155,30 0,13%
    Euro/Yen 179,31 0,15%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 75.790 0,28%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 108,06 -0,69 USD WTI 104,73 -1,10 USD°

    /jha/





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bitcoin eingestellt.

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