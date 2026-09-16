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    CordenPharma ernennt Dr. Jean-Luc Herbeaux zum Geschäftsführer für die nächste Wachstumsphase

    • Dr. Jean-Luc Herbeaux wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Geschäftsführer von CordenPharma ernannt
    • Dr. Michael Quirmbach wechselt von seiner Position als Präsident und Geschäftsführer zu einem Mandat als Vorstandsmitglied und Seniorberater und wird weiterhin aktiv bei CordenPharma mitwirken
    • Der geplante Führungswechsel baut auf 12 Jahren bedeutenden Wachstums und tiefgreifenden Wandels unter der Leitung von Dr. Quirmbach auf

    BASEL, Schweiz, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma, ein weltweit führendes pharmazeutisches CDMO, gab heute die Ernennung von Dr. Jean-Luc Herbeaux zum Geschäftsführer mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 bekannt, da das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

    (CordenPharma Photo) CordenPharma CEO leadership to transition from Dr. Michael Quirmbach (left) to Dr. Jean-Luc Herbeaux (right), effective 1 October 2026.

    Dr. Herbeaux wird die Nachfolge von Dr. Michael Quirmbach antreten, der seit 2019 als Geschäftsführer von CordenPharma tätig ist und in den vergangenen zwölf Jahren maßgeblich zum Wachstum und Wandel des Unternehmens beigetragen hat. Im Rahmen des geplanten Führungswechsels wird Michael weiterhin als Vorstandsmitglied und Seniorberater aktiv bei CordenPharma mitwirken, sein fundiertes Wissen über das Unternehmen sowie seine Branchenexpertise einbringen und das Unternehmen auf seinem Weg in die nächste Phase strategisch begleiten.

    Dr. Jean-Luc Herbeaux zum Geschäftsführer ernannt

    Dr. Herbeaux wechselt zu CordenPharma und kommt von Hovione, einem internationalen CDMO-Unternehmen, bei dem er mehr als vier Jahre lang als Geschäftsführer tätig war. Bevor er Geschäftsführer wurde, war er bei Hovione als Leiter des Geschäftsbetriebs tätig und hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Evonik inne, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Spezialchemikalien und nachhaltige Materialtechnologien.

    Als Geschäftsführer wird Dr. Herbeaux die Umsetzung der langfristigen Strategie von CordenPharma leiten. Dabei wird er eng mit dem Vorstand zusammenarbeiten und weiterhin auf die Unterstützung von Astorg zählen können. Im Mittelpunkt stehen dabei das weitere Wachstum, die Umsetzung im Geschäftsbetrieb, die Erfüllung der Kundenanforderungen und der Ausbau der globalen Plattform des Unternehmens.

    Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem CordenPharma nach einer Phase bedeutender strategischer Expansion und Investitionen in eine neue Entwicklungsphase eintritt. Dazu gehören die kürzlich erfolgte Übernahme des Peptid-CDMO-Unternehmens AmbioPharm sowie weitere Investitionen in die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten im gesamten Netzwerk. Heute beschäftigt CordenPharma rund 3500 Beschäftigte und unterhält ein erweitertes Produktionsnetzwerk in den USA, Europa und Asien, das Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis hin zur kommerziellen Produktion unterstützt.

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