Feierstimmung auf dem Parkett

Viele Unternehmen dürften deshalb künftig mehr Geld in den Schutz ihrer KI-Anwendungen, Daten und Netzwerke investieren. Palo Alto Networks profitiert gleichzeitig von den zuletzt starken Geschäftszahlen. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 34 Prozent, während der Umsatz mit Next-Generation-Security-Produkten sogar um 63 Prozent zulegte.

Der kräftige Anstieg der Palo Alto Networks-Aktie um über dreizehn Prozent am Mittwoch war vor allem Teil einer breiten Rally bei Cybersecurity-Aktien. Der Hintergrund: Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit von KI-Systemen wachsen auch die Sorgen über mögliche Sicherheitsrisiken.

Damit gilt Palo Alto Networks derzeit als einer der großen Profiteure des schnell wachsenden Marktes für KI und Cybersicherheit.

Auch der Blick auf den Chart liefert interessante Signale. Seit Mitte Juli hat sich ein symmetrisches Dreieck gebildet. In der Charttechnik wird eine solche Formation häufig als mögliches Trendfortsetzungsmuster interpretiert. Sollte die Aktie das Dreieck erfolgreich nach oben verlassen, könnte eine neue Kaufwelle entstehen.

Das erste Ziel wären dann die Rekordstände bei 389,88 US-Dollar. Gelingt auch dort der Ausbruch, könnte anschließend ein Anstieg bis auf 460,73 US-Dollar möglich werden.

Das Risiko liegt dagegen auf der Unterseite: Sollte die Aktie überraschend unter 321,40 US-Dollar fallen, wäre dies ein negatives Signal. In diesem Fall könnte sich der Abwärtstrend in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts und des 138,2 % Fibonacci-Retracements zwischen 266,54 und 255,55 US-Dollar fortsetzen.

Damit bleibt Palo Alto Networks aus charttechnischer Sicht spannend: Ein Ausbruch nach oben könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen, während ein Fall unter 321,40 US-Dollar das positive Bild deutlich eintrüben würde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 383,70 US-Dollar

Kursziele : 389,88 und 460,73 US-Dollar

Renditechance via DN5BJ9 : 155 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palo Alto Networks Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5BJ9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,53 - 4,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 324,7208 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 324,7208 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 377,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 460,73 US-Dollar Hebel: 7,18 Kurschance: + 155 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3EZ8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,64 - 4,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 430,7148 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 430,7148 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 377,07 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,01 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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