Heute hat das Warten ein Ende

Wer bereits bei rund 25.507 Punkten eine Long-Position eröffnet hat, muss allerdings noch Geduld haben. Zunächst müsste der DAX drehen und mindestens über 25.612 Punkte steigen. Erst dann würden diese Positionen allmählich wieder in die Gewinnzone kommen.

Obwohl der DAX die Frühjahrshochs knapp durchbrochen hat, könnte deshalb schon bald eine technische Gegenbewegung einsetzen. Für Anleger könnte sich dadurch eine Gelegenheit ergeben, auf steigende Kurse zu setzen.

Gelingt der Anstieg über 25.612 Punkte, wäre zunächst weiteres Potenzial bis zum 50-Tage-Durchschnitt bei 25.710 Punkten vorhanden. Anschließend könnte der DAX auch die Marke von 25.900 Punkten ins Visier nehmen.

Das Bild würde sich dagegen deutlich eintrüben, sollte der Index nachhaltig unter das gestrige Tagestief von 25.172 Punkten fallen. In diesem Fall könnte der 200-Tage-Durchschnitt wieder als mögliches Kursziel in den Fokus rücken.

Ein solches Szenario könnte insbesondere dann eintreten, wenn die US-Notenbank Federal Reserve heute Abend für eine herbe Enttäuschung sorgt. Eine Anhebung um 25 Basispunkte wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent erwartet.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.402 Punkten

VDAX bei 19,08 signalisiert steigende Nervosität

Fear& Greed Index bei 29 auf "FEAR", knapp vor Extreme Fear

Tagesanalyse:

RSI: 38 - Sell MACD: -86 - Sell Insgesamt: Strong Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.900 / 26.085 / 26.249 und 26.471 Punkten, nach unten bei 25.303 / 25.099 / 25.000 und 24.790 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln - DAX weiter im Konsolidierungsmodus, EMA 50 als wichtiger Support weggebrochen - Inverse SKS-Formation auf dem Prüfstand! - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (11. September 2026): Bei 17,72% (steigend) (Vortag: 18,90%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten 2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN34LF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,35 - 8,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.615,60 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.615,60 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.402,29 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 30,44 Kurschance: + 55 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4472 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,83 - 10,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.492,02 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.492,02 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.402,29 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 23,49 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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