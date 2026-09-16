Neues Kaufsignal in Vorbereitung

Inzwischen sind dadurch insgesamt etwas mehr als 30 Prozent der weltweiten Ölversorgung beeinträchtigt. Auch eine wichtige Pipeline in Saudi-Arabien musste nach Angriffen der Rebellen abgeschaltet werden. Die angespannte Versorgungslage stützt die Ölpreise und könnte Chevron überdurchschnittlich zugutekommen.

Eine schnelle Rückkehr zur normalen Ölversorgung der Welt ist derzeit ohnehin nicht in Sicht. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran dauert an. Gleichzeitig sind mit den Huthi-Rebellen weitere Akteure hinzugekommen. Sie kontrollieren die Meerenge Bab al-Mandab und damit einen wichtigen Zugang zum Roten Meer.

Für die Aktie wird nun vor allem die Marke von 217,65 US-Dollar wichtig. Sollte Chevron einen Tagesschlusskurs über dem Jahreshoch von 217,65 US-Dollar erreichen, könnte eine neue Kaufwelle entstehen. Das nächste mögliche Kursziel liegt dann bei 229,09 US-Dollar.

Eine solche Aufwärtsbewegung könnte mit dem weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein eine überdurchschnittliche Rendite ermöglichen.

Nach unten bietet die Marke von 208,60 US-Dollar eine wichtige Orientierung. Erst wenn die Aktie darunter fällt, wäre mit einer stärkeren Zwischenkorrektur zu rechnen. In diesem Fall könnte der Kurs in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 198,62 US-Dollar zurückgehen. Dort befindet sich gleichzeitig eine horizontale Unterstützung aus Ende Juli.

Solange die geopolitischen Spannungen anhalten, bleibt die Lage am Ölmarkt damit angespannt. Eine schnelle Lösung des Konflikts im Nahen Osten ist derzeit kaum absehbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 217,65 US-Dollar

Kursziel : 229,09 US-Dollar

Renditechance via DN4RS1 : 65 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4RS1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,89 - 1,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,0654 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 195,0654 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 216,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 229,09 US-Dollar Hebel: 9,94 Kurschance: + 65 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU70HW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,30 - 2,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 243,1234 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 243,1234 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 216,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,12 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.