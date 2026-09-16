Hydrosat stellt die Osiris-Konstellation vor, die Zukunft von Thermal Intelligence

Die Satellitenkonstellation der nächsten Generation wird hochauflösende Wärmebilddaten mit einer großflächigen Abdeckung und täglichen Wiederholungsaufnahmen kombinieren, um Regierungen, Unternehmen und Forscher weltweit zu unterstützen.

PARIS, FR / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, hat heute Osiris vorgestellt, seine Erdbeobachtungskonstellation der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, großflächige, hochauflösende Daten für die Wasser- und Ernährungssicherheit, kritische Infrastruktur sowie nationale Sicherheitsmissionen zu liefern.

Das Herzstück jedes Osiris-Satelliten bildet die thermische Infrarot-Nutzlast der nächsten Generation von Hydrosat, die entwickelt wurde, um hochauflösende thermische Daten über außergewöhnlich große Gebiete zu erfassen. Die Nutzlast arbeitet in drei Langwellen-Infrarotbändern und erfasst Bilder mit einer nativen Auflösung von 25 Metern bei Streifenbreiten von 160 bis 340 Kilometern. Damit überwindet sie eine der größten Herausforderungen der Erdbeobachtung: den Spagat zwischen räumlicher Detailgenauigkeit und Erfassungsumfang. Diese Fähigkeit ermöglicht eine detaillierte Überwachung von einzelnen Feldern und Wassereinzugsgebieten bis hin zu regionalen und nationalen Gebieten von Interesse.

Jeder Satellit wird einen Neun-Band-Sensor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich (VNIR) mit einer Auflösung von 10 Metern mitführen. Zusammen bieten diese Datensätze ein verbessertes Situationsbewusstsein, das die Wasser- und Ernährungssicherheit unterstützt und es Nutzern ermöglicht, thermische Anomalien zu erkennen, Umweltbedingungen und Aktivitäten in den Zielgebieten zu überwachen sowie eine schnellere operative Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Der Start der ersten beiden Satelliten ist für 2027 geplant; Osiris wird rund um die Uhr, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, Stripmap-Aufnahmen über Land- und Küstengebiete liefern und in der Lage sein, Daten innerhalb weniger Minuten an die Nutzer zu übermitteln. Diese Kombination schafft eine konsistente Ebene analysebereiter thermischer Daten, mit der Veränderungen in großen und weit verstreuten Gebieten von Interesse erkannt werden können.