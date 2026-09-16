🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hydrosat stellt die Osiris-Konstellation vor, die Zukunft von Thermal Intelligence

    Die Satellitenkonstellation der nächsten Generation wird hochauflösende Wärmebilddaten mit einer großflächigen Abdeckung und täglichen Wiederholungsaufnahmen kombinieren, um Regierungen, Unternehmen und Forscher weltweit zu unterstützen.

     

    PARIS, FR / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, hat heute Osiris vorgestellt, seine Erdbeobachtungskonstellation der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, großflächige, hochauflösende Daten für die Wasser- und Ernährungssicherheit, kritische Infrastruktur sowie nationale Sicherheitsmissionen zu liefern.

     

    Hydrosat Unveils Osiris Constellation, The Future of Thermal Intelligence

     

    Das Herzstück jedes Osiris-Satelliten bildet die thermische Infrarot-Nutzlast der nächsten Generation von Hydrosat, die entwickelt wurde, um hochauflösende thermische Daten über außergewöhnlich große Gebiete zu erfassen. Die Nutzlast arbeitet in drei Langwellen-Infrarotbändern und erfasst Bilder mit einer nativen Auflösung von 25 Metern bei Streifenbreiten von 160 bis 340 Kilometern. Damit überwindet sie eine der größten Herausforderungen der Erdbeobachtung: den Spagat zwischen räumlicher Detailgenauigkeit und Erfassungsumfang. Diese Fähigkeit ermöglicht eine detaillierte Überwachung von einzelnen Feldern und Wassereinzugsgebieten bis hin zu regionalen und nationalen Gebieten von Interesse.

     

    Jeder Satellit wird einen Neun-Band-Sensor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich (VNIR) mit einer Auflösung von 10 Metern mitführen. Zusammen bieten diese Datensätze ein verbessertes Situationsbewusstsein, das die Wasser- und Ernährungssicherheit unterstützt und es Nutzern ermöglicht, thermische Anomalien zu erkennen, Umweltbedingungen und Aktivitäten in den Zielgebieten zu überwachen sowie eine schnellere operative Entscheidungsfindung zu unterstützen.

     

    Der Start der ersten beiden Satelliten ist für 2027 geplant; Osiris wird rund um die Uhr, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, Stripmap-Aufnahmen über Land- und Küstengebiete liefern und in der Lage sein, Daten innerhalb weniger Minuten an die Nutzer zu übermitteln. Diese Kombination schafft eine konsistente Ebene analysebereiter thermischer Daten, mit der Veränderungen in großen und weit verstreuten Gebieten von Interesse erkannt werden können.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    Hydrosat stellt die Osiris-Konstellation vor, die Zukunft von Thermal Intelligence Die Satellitenkonstellation der nächsten Generation wird hochauflösende Wärmebilddaten mit einer großflächigen Abdeckung und täglichen Wiederholungsaufnahmen kombinieren, um Regierungen, Unternehmen und Forscher weltweit zu unterstützen. PARIS, FR / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     