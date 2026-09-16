Sylvox definiert Outdoor-Entertainment auf der IFA 2026 neu - mit innovativem Design für wetterfeste Displays

BERLIN, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Sylvox zeigte auf der IFA 2026, wie Display-Design, Bildqualität und Wetterschutz das Entertainment im Freien bereichern können. Die Marke zeigte Outdoor-Fernseher sowie Displays für den gewerblichen Einsatz und speziell entwickelte Bildschirme für unterschiedliche Anwendungen im privaten und mobilen Bereich.

Ein Highlight der Präsentation war der Frameless Pro Outdoor-Fernseher, der einen ultradünnen Rahmen mit einem blendfreien 4K-Display mit 2.000 Nits, IP56-Schutz und einem Betriebstemperaturbereich von −30 °C bis 50 °C kombiniert. Besucher konnten das Design aus nächster Nähe erleben und die Vorführungen entspannt in Gartenstühlen verfolgen. Auch Medienvertreter und Content Creator zeigten Interesse und hielten am Stand an, um das Display zu fotografieren.

Neben der Aufmerksamkeit am Messestand erhielt der Frameless Pro auch Anerkennung von Fachmedien und der Branche. Er wurde bei den IFA Innovation Awards 2026 in der Kategorie „Best in Design" als Honoree ausgezeichnet, erhielt einen Techlicious Editor's Choice Award und wurde in die Best of IFA 2026-Auswahl von HomeCrux aufgenommen.

In der Residential Zone wurden zudem die Outdoor-Fernseher Cinema Pro Helio QLED und Deck Pro QLED 3.0 präsentiert. Sie zeigten, wie Gärten und Terrassen zum Ort für Filmabende, Sportübertragungen und Entertainment werden können.

In der Commercial Outdoor Zone präsentierte Sylvox Digital-Signage-Lösungen mit hoher Helligkeit für Bars, Restaurants und Terrassen im Gastgewerbe. Eine Bar-Theken-Installation und eine digitale Menüanzeige veranschaulichten praktische Anwendungsmöglichkeiten. An anderer Stelle entdeckten Besucher Fernseher für Wohnmobile sowie Spiegelfernseher für das Badezimmer und zeigten sich überrascht von der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten.

Besucher konnten Touchscreen-Spiele auf dem Rolling Smart TV spielen, während ein Test mit einer Wasserpistole die Wasserfestigkeit eines Sylvox Outdoor-Fernsehers demonstrierte.

Anton, ein Besucher aus Schweden, erzählte der Sylvox-Markenmanagerin Summer, dass er und seine Frau kürzlich ein Ferienhaus mit Garten gekauft hatten. Dies weckte sein Interesse an Outdoor-Technologie. Er wollte die Fernseher vor Ort selbst erleben und sprach mit Summer über ihren Einsatz unter verschiedenen Außenbedingungen, darunter auch bei kaltem Wetter.

Die Präsentation unterstrich Sylvox' Anspruch, durchdachtes Design mit zuverlässiger Leistung zu verbinden und neue Möglichkeiten für gemeinsame Unterhaltung im Freien und in unterschiedlichsten Alltagssituationen zu schaffen.

Über Sylvox

Das 2009 gegründete Unternehmen Sylvox entwickelt wetterfeste Outdoor-Fernseher, die Außenbereiche in Orte für Unterhaltung und gemeinsame Zeit verwandeln. Die Marke ist über führende Einzelhändler in mehr als 100 Ländern erhältlich und orientiert sich an den Prinzipien Zugänglichkeit, Wohlbefinden, Innovation und Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sylvoxtv.de/ .

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sylvox-definiert-outdoor-entertainment-auf-der-ifa-2026-neu--mit-innovativem-design-fur-wetterfeste-displays-302879405.html