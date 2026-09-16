Duck Creek schließt das Geschäftsjahr 2026 mit Rekordaufträgen ab, da Versicherer die Modernisierung ihrer Kernsysteme und die Einführung von agentenbasierter KI vorantreiben

BOSTON, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026 am 31. August mit einem der umsatzstärksten Jahre in seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen hat, einschließlich eines Rekordquartals bei den Neukundenabschlüssen im im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der jährlich wiederkehrende Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 % und die Netto-Umsatzbindungsrate erreichte 111 %; dies spiegelt die zunehmende Nachfrage nach der intelligenten Kernplattform von Duck Creek wider – sowohl im Bereich der Kern- und Speziallösungen als auch bei den Agentenlösungen.

Das Unternehmen verzeichnet eines der stärksten Quartale sowie das Jahr mit dem höchsten Auftragseingang in seiner Geschichte – angetrieben durch Cloud-Modernisierung und KI-gestützte Kundengewinne.

Die Rekorddynamik im Geschäftsjahr 26 war auf die anhaltende Umstellung auf Cloud-Lösungen zurückzuführen, auf die Expansion bei bestehenden Kunden, die weitere Geschäftsbereiche und Prämien auf die Duck-Creek-Plattform verlagert haben, auf den Gewinn neuer Kunden auf den globalen Märkten sowie auf Rekordzahlen beim Cross-Selling und bei der Einführung der Daten- und KI-Produkte von Duck Creek.

„Das Geschäftsjahr 2026 war ein entscheidendes Jahr für Duck Creek, mit einem der stärksten Quartale bei den Neugeschäftsabschlüssen in der Unternehmensgeschichte – ein Spiegelbild unserer gezielten Investitionen in Innovation und Wachstum", sagte Hardeep Gulati, Chief Executive Officer von Duck Creek. „Dies mindert den Wert des Versicherungskerns. Dadurch wird der Kern wichtiger denn je. Während Versicherer ihre Unternehmen auf KI vorbereiten, ist Duck Creek einzigartig positioniert, um die sichere, cloudnative Grundlage bereitzustellen, auf der KI eingesetzt, Entscheidungen gesteuert und das Wachstum beschleunigt werden können."

Auch die agentenbasierte KI-Plattform des Unternehmens gewann im Geschäftsjahr 26 an Dynamik und erweiterte die Möglichkeiten von Duck Creek, Versicherer bei der Einführung und Steuerung von KI über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg zu unterstützen. Die Übernahme von Send Technology Solutions im Juli erweiterte die Plattform zudem um eine KI-native Orchestrierung des Underwriting-Prozesses, die die Entgegennahme von Anträgen, die Triage, die Datenanreicherung, die Risikobewertung und die Vertragsabwicklung miteinander verbindet. Gemeinsam bieten Duck Creek und Send Versicherern in den Bereichen gewerbliches Versicherungsgeschäft, Spezialversicherungen und komplexe Risiken eine einheitliche Grundlage, um schnellere und profitablere Underwriting-Entscheidungen zu treffen.