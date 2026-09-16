BERENBERG stuft Stellantis auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis in einer Branchenstudie von 7,80 auf 5,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der schwache operative Hebel für die Volumenerholung werfe berechtigte Fragen hinsichtlich der Margenentwicklung auf, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Dies gelte insbesondere, weil der Abbau von Lagerbeständen bei den Absatzvolumina auch durchaus noch für Gegenwind sorgen könnte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 4,456EUR auf Tradegate (16. September 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,10
Kursziel alt: 7,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,10
Kursziel alt: 7,80
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