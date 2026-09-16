JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Im Fokus gestanden habe die Vorstellung von AIforce und die Zukunft der agentischen CRM-Geschäftssoftware, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach der Eröffnungsrede des Salesforce-Chefs bei der Hausmesse Dreamforce. Insgesamt sieht er die These einer neuen Preisgestaltung durch die Aufwertung von Premium-Angeboten untermauert./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 22:09 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 22:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 221,5EUR auf Tradegate (16. September 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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