JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht aktuell einen reizvollen Einstiegszeitpunkt in eine mittelfristige Wachstumsstory der Briten, wie er am Dienstag schrieb. 2027 anstehende Studienergebnisse hätten enormes Potenzial, die Erwartungen hochzutreiben./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 140,2EUR auf Tradegate (15. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

