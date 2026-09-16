Trendwende voraus: Darum ist die BMW-Aktie jetzt zum Kauf empfohlen!

Sinnbildlich für die Krise steht der VW-Konzern , der sich nach einem einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss verschlanken und gesund schrumpfen will – zulasten von bis zu 50.000 Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen werden müssen. Doch diese schwere Entscheidung scheint ein Befreiungsschlag für die gesamte Branche gewesen zu sein, denn die Stimmung beginnt sich seither auch für die Mitbewerber, wie BMW , Mercedes-Benz und Porsche , zu drehen.

Die deutsche Automobilindustrie kämpft mit zahlreichen strukturellen und operativen Herausforderungen. Wachstumsschwäche in China, niedrige Nachfrage in Europa, hohe Kosten für Produktion, Entwicklung und Forschung und sich verändernde Verbrauchertrends erodieren die vor wenigen Jahren noch üppige Ertragslage. Das belastete auch die Aktienkurse stark.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Berenberg-Analyst stuft BMW auf "Kaufen" hoch

Nachdem sich die Aktienkurse deutscher Automobilhersteller in den vergangenen Wochen trotz eines sich eintrübenden Gesamtmarktumfeldes im Zusammenhang mit dem starken Anstieg der Ölpreise sowie der Anleiherenditen von ihren Mehrjahrestiefs lösen konnten, ziehen jetzt erste Analystinnen und Analysten mit ihrem Empfehlungen nach.

So hat sich Berenberg in einer am Dienstag veröffentlichten Studie für die Aktie von BMW erwärmen können und seine Bewertung hochgestuft. Sah Analyst Romain Gourvil, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks allerdings als nicht sehr zuverlässig gilt, in der Aktie bislang eine Position zum "Halten", hat er die Münchner jetzt auf "Kaufen" hochgestuft.

Auch sein Kursziel hob er um 8,7 Prozent von 69 auf 75 Euro an. Damit sieht Gourvil den fairen Wert für BMW jetzt etwas höher als seine Kolleginnen und Kollegen, welche im Mittel ein Kursziel von 72,72 Euro nennen, was gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag eine Upside von 15,7 Prozent impliziert.

BMW ist jetzt 6 Mal zum "Kaufen" und 4 Mal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen 9 neutrale sowie 3 negative Bewertungen gegenüber, woraus sich insgesamt eine Bewertung mit "Übergewichten" ergibt. Das höchste Kursziel liegt bei 90,00 Euro, das niedrigste bei 58,00 Euro.

Angepasste Erwartungen, "fundamentale Stärke"

Als Begründung für seine Einschätzung gibt Gourvil einen Reset der Markterwartungen an, nachdem im Juni eine (weitere) Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Er verweist in seiner Studie zwar auf anhaltende "strukturelle Probleme in China", die noch nicht verschwunden wären.

Vor dem in zwei Wochen stattfindenden Kapitalmarkttag von BMW, wo eine neue Unternehmensstrategie vorgestellt werden soll, "stünden die Erwartungen" jetzt "auf soliderer Basis". BMW sei fundamental stark und habe mit Blick auf den Investitionszyklus den Höhepunkt hinter sich. Das könnte für wieder bessere Barmittelzuflüsse sorgen und die Unternehmensbilanz stärken.

Ein Beleg für die von Gourvil geschilderte fundamentale Stärke ist der erfolgreiche Launch des Elektro-SUV iX3, der mit 100.000 Bestellungen innerhalb von 12 Monaten zum erfolgreichsten Modellstart der Firmengeschichte avanciert ist. Auf dem Kapitalmarkttag Ende September soll mit dem i3 außerdem ein Limousinen-Modell aus der neuen Klasse vorgestellt werden.

Aktie legt weiter zu, etabliert Erholungstrend

Auch wenn Berenberg-Analyst Gourvil nicht der zuverlässigste sein mag, hinterließ die Kaufempfehlung am frühen Mittwochmorgen Eindruck. In der Vorbörse konnte sich BMW an die Spitze des deutschen Leitindex DAX setzen.

Nach der Handelseröffnung behauptete die Aktie einen der Spitzenplätze, musste sich aber Werten wie Hochtief, Infineon und Siemens Energy geschlagen geben, die von positiven Vorgaben asiatischer Halbleiter- und KI-Werte profitierten. Im weiteren Handelsverlauf setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein, die das Papier am Vormittag fast 2 Prozent ins Minus drückten.

Charttechnisch zeichnet sich für die Münchner dennoch eine immer aussichtsreichere Ausgangslage ab. Nach neuen Mehrjahrestiefs und einer mehrwöchigen Bodenbildung im Bereich von 56 bis 58 Euro konnte sich das Papier zuletzt von seinen Tiefs lösen und über die 50-Tage-Linie klettern. Damit ist es zu einem prozyklischen Kaufsignal gekommen, welches zu weiteren Gewinnen geführt hat. Für eine dauerhafte Trendwende gilt es allerdings noch die 200-Tage-Linie bei 75,57 Euro zu überwinden. Das liegt gegenwärtig über dem fairen Wert, den Analystinnen und Analysten für BMW sehen.

Fazit: Der Blick richtet sich jetzt wieder nach vorne

Die vor deutschen Automobilwerten liegenden Herausforderungen sind nach wie vor groß, doch die Unternehmen lassen inzwischen den Willen zu Veränderungen erkennen. Das hat die Börsenstimmung zuletzt auch ohne bereits vorzeigbare Ergebnisse deutlich verbessert. Nach ersten Kursanstiegen ziehen jetzt langsam die Analystinnen und Analysten nach. Die Leidenszeit für Aktionäre dürfte damit vorüber sein, denn üblicherweise bilden Aktien einen Boden, wenn die Stimmung am schlechtesten ist. Das war zuletzt der Fall.

Fundamental verfügt BMW über eine attraktive Bewertung. Da das EV/EBITDA-Verhältnis für 2026 bei -0,46 liegt, bekommen Anlegerinnen und Anleger das operative Geschäft quasi geschenkt. Dank verbesserter Ertragslage schon im kommenden Jahr ist mit einem KGVe 2027 von 6,8 außerdem ein Gewinnvielfaches unter dem 10-Jahres-Mittel von 7,2 zu erwarten. Damit bietet die Aktie Aufwärtspotenzial, solange sich die Lage für die Branche zumindest nicht weiter verschlechtert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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