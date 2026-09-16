Rockstone News - Tocvan trifft 81 m @ 0,48 g/t Gold und unterstreicht damit die Bedeutung der El Mezquite Entdeckung

Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Nach der Entdeckung des Systems beginnt Tocvan nun, die höhergradigen Zonen innerhalb von El Mezquite zu definieren

Die heute veröffentlichten Bohrergebnisse von Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) sind vor allem aus einem Grund bedeutend: Mit JES-26-172 liefert Tocvan nun ein starkes Bestätigungsbohrloch für die noch junge Neuendteckung im El Mezquite Grunstückteil vom Gran Pilar Projekt.

Nachdem frühere Bohrungen bereits breite Goldmineralisierung nachgewiesen hatten, bestätigt JES-26-172 nun erneut eine mächtige, oberflächennahe Gold-Silber-Zone innerhalb der JES-26-155-Entdeckungszone. Damit verdichtet sich das Bild, dass die bisherigen Treffer nicht isoliert sind, sondern Teil eines zusammenhängenden mineralisierten Systems bilden.

Tocvan-CEO Chris Gordon bezeichnet JES-26-172 deshalb ausdrücklich als das „confirmation hole we wanted“ – das Bestätigungsbohrloch, das man sich erhofft hatte. Der Begriff ist entscheidend. Im Explorationsgeschäft kann ein einzelner außergewöhnlicher Treffer zwar eine Entdeckung auslösen, für deren tatsächliche Bedeutung braucht es jedoch weitere Bohrungen, die Mineralisierung an anderen Punkten bestätigen und beginnen, deren räumliche Kontinuität zu definieren. Genau das scheint bei El Mezquite nun zunehmend zu passieren.

Das heute veröffentlichte Bohrloch JES-26-172 trifft erneut sehr ausgedehnte Mineralisierung – diesmal mit einer besonders interessanten Kombination aus Breite, höheren Durchschnittsgehalten und einem hochgradigen Kern:

81,1 m @ 0,48 g/t Gold und 3,29 g/t Silber ab nur 13,5 m Bohrlochtiefe. Darin liegen 47,65 m @ 0,8 g/t Gold und 5,02 g/t Silber sowie ein hochgradiger Kern von 2,75 m @ 8,44 g/t Gold und 53,95 g/t Silber.

Für den Markt ist genau diese Art von Bestätigung besonders wichtig: Eine neue Entdeckung beginnt meist mit 1 oder 2 starken Bohrlöchern. Erst weitere Treffer zeigen, ob daraus tatsächlich ein zusammenhängender mineralisierter Körper bzw. Lagerstätte entstehen könnte. Mit jeder zusätzlichen Bohrung, die vergleichbare Mineralisierung durchschneidet, nimmt die geologische Unsicherheit ab und das mögliche Ausmaß der Entdeckung lässt sich besser einschätzen.