MPH Health Care: 5,0 Mio. Euro Gewinn statt 72,7 Mio. Euro Verlust
Die MPH Health Care AG legt ein starkes Halbjahr hin: Rückkehr in die Gewinnzone, robustes Eigenkapital, hoher NAV je Aktie und solide Cashflows unterstreichen den Aufwärtstrend.
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- Das IFRS-Periodenergebnis der MPH Health Care AG verbesserte sich im 1. Halbjahr 2026 auf **5,0 Mio. Euro**, nach einem Verlust von **72,7 Mio. Euro** im Vorjahreszeitraum.
- Das Eigenkapital stieg auf **248,4 Mio. Euro**; der **NAV je Aktie** erhöhte sich von 56,85 auf **58,02 Euro**. Die Eigenkapitalquote blieb mit **93,1 %** sehr hoch.
- Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf **4,656 Mio. Euro** gegenüber 1,016 Mio. Euro im Vorjahr; der Netto-Cashflow lag wegen Darlehensrückzahlungen bei **-1,385 Mio. Euro**.
- Der Fair-Value-Gewinn resultierte vor allem aus der positiven Kursentwicklung der Beteiligung **M1 Kliniken AG**; die Beteiligung an der insolventen CR Energy AG wurde mit rund **1,0 Mio. Euro** bewertet.
- M1 Kliniken steigerte im Beauty-Geschäft die EBIT-Marge auf **20,4 %**. Der Umsatz sank nach dem Verkauf der HAEMATO PHARM GmbH auf 76,6 Mio. Euro, während das EBIT aufgrund von Sondereffekten leicht auf 15,6 Mio. Euro zurückging.
- M1 Kliniken strebt bis 2029 einen Beauty-Umsatz von **200–300 Mio. Euro** bei mindestens 20 % EBIT-Marge an. Die MPH Health Care AG beschloss zudem eine Dividende von **5,00 Euro je Aktie**.
Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,75EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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