Berenberg hebt BMW auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 63,88 auf Tradegate (16. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,79 %/+42,81 % bedeutet.