ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Stellantis auf 'Hold' - Ziel runter auf 5,10 Euro
- Berenberg senkt Stellantis-Ziel auf 5,10 Euro
- Stellantis-Aktie von Buy auf Hold abgestuft
- Lagerabbau könnte Absatzvolumen zusätzlich belasten
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis in einer Branchenstudie von 7,80 auf 5,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der schwache operative Hebel für die Volumenerholung werfe berechtigte Fragen hinsichtlich der Margenentwicklung auf, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Dies gelte insbesondere, weil der Abbau von Lagerbeständen bei den Absatzvolumina auch durchaus noch für Gegenwind sorgen könnte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 4,459 auf Tradegate (16. September 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -9,55 %/+58,28 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 5,10 Euro
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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Wenn das so einfach wäre.. eine Bodenbildung erkennt man immer erst hinterher.. 😏
Für mich gibt es den Stellantis Chart erst seit der Fusion zwischen PSA und Fiat Chrysler !
Seit Januar 2021, das ist eigentlich auch völlig logisch.