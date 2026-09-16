BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig undElfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 84,05EUR auf Tradegate (16. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Gillis

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 132

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00 $ , was eine Steigerung von +44,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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