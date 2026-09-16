BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und
Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 84,05EUR auf Tradegate (16. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 132
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 132
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