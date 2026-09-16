JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Briten hätten die Produktionskapazitäten, um ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit Führungskräften. Eine robuste und breit aufgestellte Lieferkette bleibe für Astrazeneca von zentraler Bedeutung./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 140,2EUR auf Tradegate (15. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: GBP
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