JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Briten hätten die Produktionskapazitäten, um ihr Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit Führungskräften. Eine robuste und breit aufgestellte Lieferkette bleibe für Astrazeneca von zentraler Bedeutung./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 20:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 140,2EUR auf Tradegate (15. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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