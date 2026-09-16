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    AKTIEN IM FOKUS

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    BMW gefragt - Berenberg rät zum Kauf - Stellantis abgestuft

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg empfiehlt BMW und streicht Stellantis
    • BMW bleibt trotz China-Problemen fundamental stark
    • VW erhält ebenfalls ein positives Analystenvotum
    AKTIEN IM FOKUS - BMW gefragt - Berenberg rät zum Kauf - Stellantis abgestuft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BMW erhalten am Mittwoch in einem freundlichen Marktumfeld zusätzlichen Rückenwind von einer Berenberg-Kaufempfehlung. Die Privatbank setzt auf die Münchner im Tausch gegen eine nun gestrichene Empfehlung für Stellantis . Dem folgten die vorbörslichen Kurse auf der Plattform Tradegate mit einem Anstieg um 1,7 Prozent bei BMW und einem Rücksetzer um 1,2 Prozent bei Stellantis.

    Die strukturellen Probleme von BMW in China seien zwar nicht verschwunden, aber nach der Gewinnwarnung im Juni stünden die Erwartungen vor dem Kapitalmarkttag auf einer solideren Basis, schrieb Romain Gourvil in seinem Branchenkommentar. Das Unternehmen sei nach wie vor fundamental stark und habe den Höhepunkt der Investitionen hinter sich. Bei Stellantis dagegen monierte er schwache operative Hebel für das Absatzvolumen. Es sei berechtigt, dass dies Fragen hinsichtlich der Margenentwicklung aufwerfe.

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    BMW erhielt damit neben Volkswagen das einzige positive Votum des Analysten. Bei den Wolfsburgern sei dieses gestützt auf operative Fortschritte im Kerngeschäft, eine solide Produktdynamik und eine unterschätzte Strategie der Lokalisierung in China, hieß es. Um die Barmittel-Auswirkungen der umfangreichen Umstrukturierungen abzufedern, habe VW einige Optionen, was das Portfolio betrifft.

    Die Aktien der übrigen großen europäischen Autobauer, Mercedes-Benz , Renault und Porsche AG , stuft der Experte weiter mit "Hold" ein./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 63,74 auf Tradegate (16. September 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -0,40 %/+49,40 % bedeutet.





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