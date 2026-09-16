Münchener Rück bestätigt Prognose, warnt vor Risiken

Die Münchner Rück (DE0008430026) schlägt trotz guter Zahlen Alarm. Beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo warnte Vorstandsmitglied Blunck vor Casualty-Sidecars – Vehikeln, über die externe Investoren Haftungs- und Rückversicherungsrisiken mitfinanzieren. Renditeversprechen von 8 Prozent könnten die Fähigkeit zur Schadenzahlung gefährden. Zudem bestehe eine Laufzeiteninkongruenz: Vehikel mit 5 bis 7 Jahren Laufzeit stünden US-Haftpflichtschäden gegenüber, deren Abwicklung 15 bis 20 Jahre dauern könne. Auch Naturkatastrophen, Cyberangriffe und KI verschärfen die Risikolage. Kleinere und mittlere Naturgefahren verursachten 2025 versicherte Schäden von 104 Mrd. US-Dollar. Finanziell bleibt Münchner Rück auf Kurs: Nach einem Halbjahresgewinn von 3,925 Mrd. Euro gilt das Gewinnziel von 6,3 Mrd. Euro für 2026 weiter. Wegen sinkender Preise und weniger Geschäft hat die Münchener Rück bereits Anfang Augst die Umsatzprognose von 40 auf 38 Mrd. Euro gesenkt.

Das Discount-Zertifikat von HSBC (DE000HT9WNE9) generiert beim Kaufpreis von 463,70 Euro eine Rendite von 26,30 Euro oder 10,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 auf oder über den Cap von 490 Euro schließt. Andernfalls Aktienlieferung.

Bonusstrategie mit 21,7 Prozent Puffer (März)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FE5SS82 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 520 Euro, wenn die Barriere bei 400 Euro bis zum 19.3.27 niemals berührt oder unterschritten wird. Bei einem Preis von 498,20 Euro sind somit maximal 21,80 Euro oder 8,1 Prozent p.a. drin. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. Attraktiv: Abgeld von etwa 2,5 Prozent.

Einkommensstrategie mit 14 Prozent p.a. Kupon (Juni)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PM4TBH1 zahlt einen Zinskupon von 14 Prozent. Durch den Einstiegskurs über pari beträgt die effektive Rendite 12,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.27 über dem Basispreis von 500 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 2 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 500 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Rekord-Halbjahresgewinn, starke Kapitalbasis und bestätigtes Gewinnziel sprechen für die Münchener Rück. Sinkende Rückversicherungspreise, geringeres Volumen und wachsende Natur-, Cyber- und Haftpflichtrisiken belasten den Ausblick. Wer daher nicht auf steigende Kurse setzen, sondern schon im Seitwärtstrend der Aktie profitieren will, greift zum Zertifikat mit Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Münchener Rück Aktien oder von Anlageprodukten auf Münchener Rück Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de