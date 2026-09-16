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    Neue Fantasie im Chipsektor

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    Chip-Aktien legen zu: Dieser Deal könnte dahinterstecken

    SK Hynix könnte erstmals Speicherchips in den USA produzieren. Gespräche mit Intel laufen bereits – doch aus Seoul droht Widerstand.

    Für Sie zusammengefasst
    • SK Hynix prüft Speicherchip-Produktion in den USA
    • Gespräche mit Intel über Fabrik in Ohio laufen
    • Seoul könnte bei sensiblen Chips Widerstand leisten
    • Report: KI braucht Strom
    Neue Fantasie im Chipsektor - Chip-Aktien legen zu: Dieser Deal könnte dahinterstecken
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix lotet offenbar eine Zusammenarbeit mit Intel aus. Dabei könnte erstmals eine Produktion von Speicherchips auf US-Boden entstehen. Das berichten drei mit den Gesprächen vertraute Personen gegenüber Reuters. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen.

    Dennoch reagieren die Aktien bereits positiv auf die Nachricht: SK Hynix gewinnt im Overnight-Handel 3,22 Prozent auf 180,46 US-Dollar, während Intel um 3,97 Prozent auf 101,00 US-Dollar zulegt (Stand 8:56 Uhr MESZ).

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    Mehrere Szenarien im Gespräch

    Eine mögliche Variante sieht den Quellen zufolge vor, dass SK Hynix einen Teil von Intels geplanter Chipfabrik im US-Bundesstaat Ohio mietet. Alternativ könnte ein Gemeinschaftsunternehmen mit Intel und großen Cloud-Anbietern entstehen. Diese könnten sich damit langfristig die Versorgung mit dringend benötigten Speicherchips sichern.

    Welche Speicherchips in Ohio produziert werden könnten, ist bislang offen. SK Hynix stellt unter anderem DRAM für Server, Computer und Smartphones sowie NAND-Speicher her. Besonders wichtig ist zudem High-Bandwidth Memory, kurz HBM, der für Anwendungen rund um künstliche Intelligenz benötigt wird.

    SK Hynix erklärte gegenüber Reuters, verschiedene Möglichkeiten für zusätzliche Produktionsstandorte zu prüfen. Zum aktuellen Zeitpunkt sei jedoch "keine Angelegenheit entschieden".

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    Südkorea könnte zum Problem werden

    Eine Produktion fortschrittlicher Speicherchips in den USA könnte auf Widerstand aus Seoul stoßen. Nach Einschätzung der von Reuters befragten Quellen gelten insbesondere HBM und bestimmte DRAM-Technologien als sensibel.

    Das südkoreanische Handelsministerium erklärte, die Entscheidung liege grundsätzlich beim Unternehmen. Sollte jedoch sogenannte nationale Kerntechnologie betroffen sein, wäre eine Prüfung nach dem Industrial Technology Protection Act erforderlich.

    Für SK Hynix sprechen dennoch wirtschaftliche Gründe für einen US-Standort. Der Konzern steht laut seinem Vorsitzenden Chey Tae-won unter erheblichem Druck von Kunden und Regierungen, mehr Chips zu liefern. Im Juli sagte er, man müsse seiner Ansicht nach eine Fabrik in den USA bauen.

    SK hynix

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    Auch Intel könnte profitieren

    Für Intel wäre eine Kooperation finanziell und strategisch interessant. Der US-Chipkonzern kämpft mit der Umsetzung seines milliardenschweren Fabrikprojekts in Ohio. Intel hatte 2022 Investitionen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Start der Produktion wurde inzwischen jedoch auf 2030 und 2031 verschoben.

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    Gleichzeitig erhöht Washington den Druck auf asiatische Chipkonzerne. US-Handelsminister Howard Lutnick drohte südkoreanischen und taiwanischen Unternehmen mit Zöllen von bis zu 100 Prozent, falls sie ihre Produktion nicht stärker in die USA verlagern.

    Damit gerät SK Hynix zwischen die Interessen Washingtons und Seouls. Während die USA auf einen schnellen Ausbau der Produktion drängen, will die südkoreanische Regierung zugleich Investitionen im eigenen Land beschleunigen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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