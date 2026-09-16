1.189 Prozent Plus in 24 Stunden: Was steckt hinter dieser Rallye?

Beeindruckend ist auch das Handelsvolumen. Rund 233 Millionen ReTo-Aktien wechselten am Dienstag den Besitzer. Damit gehörte der zuvor kaum beachtete Microcap plötzlich zu den meistgehandelten Aktien am US-Markt. Noch am Montag waren lediglich rund 250.000 Stück gehandelt worden. ReTo Eco-Solutions ist ein chinesischer Kleinstkonzern, der Maschinen zur Abfallverwertung und für den Bergbau sowie automatisierte Craft-Beer-Anlagen entwickelt und vertreibt.

Wer am Dienstagmorgen die Aktie von ReTo Eco-Solution s gekauft hat, erlebte einen der wildesten Handelstage des Jahres. Das Papier des in Peking ansässigen Unternehmens sprang an der Nasdaq von 0,36 auf 2,80 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 676 Prozent. Am frühen Mittwoch geht die Spekulation weiter: Vorbörslich legt die Aktie aktuell nochmals rund 66 Prozent zu auf 4,64 US-Dollar. Damit haben sich die Titel innerhalb von nicht einmal 24 Stunden um 1.189 Prozent verteuert, also fast ver-13-facht.

Das Merkwürdige an der Kursexplosion ist, dass es bislang eigentlich keinen fundamentalen Grund dafür gibt. Weder findet sich eine neue operative Unternehmensmeldung noch ein Großauftrag oder überraschende Geschäftszahlen. Das Muster erinnert deshalb stark an einen Meme- beziehungsweise Momentum-Trade: Eine kleine, zuvor massiv gefallene Aktie gerät plötzlich in den Fokus kurzfristiger Händler, das explodierende Volumen lockt weitere Käufer an – und die Bewegung beginnt sich selbst zu verstärken.

Ein klassischer Meme-Stock nach dem Vorbild von GameStop ist ReTo bislang allerdings nicht. Auch für einen Short-Squeeze gibt es kaum Anhaltspunkte. Finviz weist lediglich rund 0,05 Prozent Short Float aus. Auch auf Reddit gehört RETO zwar inzwischen zu den diskutierten Titeln, aber keineswegs zu den dominierenden Namen.



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Fundamental sieht die Lage alles andere als rosig aus. ReTo erzielte 2025 lediglich 3,37 Millionen US-Dollar Umsatz, schrieb dabei aber einen Nettoverlust von 12,6 MillionenUS- Dollar. Ende 2025 verfügte das Unternehmen über gerade einmal rund 250.000 US-Dollar an Barmitteln. Der Wirtschaftsprüfer äußerte sogar erhebliche Zweifel daran, ob ReTo seine Geschäftstätigkeit dauerhaft fortführen kann.

Dazu kommt ein beträchtliches Verwässerungsrisiko. Im August vereinbarte ReTo mit dem Investor Mapie Wind eine Finanzierung über bis zu 36 Millionen US-Dollar. Offene Beträge können unter anderem durch die Ausgabe neuer Aktien beglichen werden. Der Ausgabepreis kann dabei auf 50 Prozent des niedrigsten Schlusskurses der vorherigen 180 Handelstage sinken, allerdings nicht unter 0,10 US-Dollar. ReTo selbst warnt in den Unterlagen vor einer möglichen Verwässerung bestehender Aktionäre.

Auch die jüngste SEC-Nachricht lieferte keinen Grund zum Feiern: Erst am 11. September erklärte die US-Börsenaufsicht eine seit mehr als neun Monaten nicht wirksam gewordene Registrierungserklärung von ReTo offiziell für aufgegeben. Im Mai hatte das Unternehmen zudem bereits einen Reverse Split im Verhältnis 4 zu 1 durchgeführt.

Damit ist der Kontrast enorm: Die Aktie steigt nicht wegen besserer Geschäfte, sondern trotz erheblicher fundamentaler Risiken. Das macht ReTo derzeit zur perfekten Spielwiese für Momentum-Trader und zugleich zu einem Titel, bei dem Hunderte Prozent Kursgewinn auch sehr schnell wieder verschwinden können.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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