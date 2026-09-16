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    Rohstoff-Investments

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    Gold glänzt wieder als Krisenschutz

    Gold profitiert von Unsicherheit, einem schwächeren US-Dollar und starken ETF-Zuflüssen. Discount-Zertifikate und ETCs ermöglichen unterschiedliche Strategien für die weitere Preisentwicklung.

    Hat Gold die Sommerschwäche abgeschüttelt? Im August stieg der Preis um 13,3 Prozent auf 4.563 US-US-Dollar je Feinunze – der drittstärkste Monatsgewinn seit 25 Jahren. Rückenwind kam von einem schwächeren US-Dollar, politischen und fiskalischen Sorgen sowie der Rückkehr der Anleger. Weltweit flossen 18 Mrd. US-Dollar in Gold-ETFs; deren Bestände legten um 121 Tonnen auf den Rekordwert von 4.189 Tonnen zu. Die Rally ruht auf mehreren Säulen: Neben physisch besicherten Fonds/ETFs bauten Anleger ihre Positionen am Terminmarkt aus, die Nachfrage nach Calls signalisiert Optimismus. 

    Szenario Seitwärtsbewegung: Discount-Strategie mit 5,8 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD9FRZ0 bietet bei einem Preis von 348,50 Euro (Bezugsverhältnis 0,1) einen Puffer von 5,8 Prozent. Bei unveränderten Wechselkursen liegt die Maximalrendite liegt bei ca. 15,50 Euro oder 15,7 Prozent p.a., wenn die Feinunze Gold am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps von 4.200 US-US-Dollar notiert. Barausgleich in jedem Szenario. 

    Szenario Seitwärtsbewegung: Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (März)

    Der Discounter mit der ISIN DE000MN6XPY5 von Morgan Stanley weist einen Puffer von 9 Prozent auf und generiert beim Preis von 337,60 Euro bei konstanten Wechselkursen eine maximale Rendite von ca. 22,20 Euro oder 13,2 Prozent p.a., wenn die Feinunze am 19.3.27 mindestens 4.150 US-US-Dollar kostet. Auch dieses Produkt hat ein Bezugsverhältnis von 0,1 und wird in bar abgerechnet. 

    Szenario steigende Goldpreise: Gold-ETC (Open End) 

    Der Gold-ETC der BNP Paribas (DE000PS7G0L8) entspricht 1/10 Feinunze Gold (31,1034768g x 0,1). Das Verwahrentgelt beträgt derzeit 0,99 Prozent pro Jahr und wird auf täglicher Basis über das Bezugsverhältnis angepasst, das derzeit 0,09074 beträgt. Für diesen ETC werden zwar keine physischen Bestände gehalten, aber eine Tochter der Deutschen Börse AG, Clearstream Frankfurt AG, überwacht die Sicherheitenstellung der BNP Paribas. Der Spread beträgt aktuell 0,68 Euro, was ca. 7,70 US-Dollar in der Feinunze Gold entspricht. 

    ZertifikateReport-Fazit: Gold bleibt Diversifikator und Krisen-Asset und profitiert in Zeiten hoher Unsicherheit. Hohe Zinsen konnten die Gold-Rallye bislang kaum bremsen, das könnte sich ändern; auch eine Normalisierung am Golf könnte für fallende Gold-Preise sorgen. Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird, müssen Anleger ein Wechselkursrisiko (Aufwertung des Euro) berücksichtigen. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de




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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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    Rohstoff-Investments Gold glänzt wieder als Krisenschutz Gold bleibt Diversifikator und Krisen-Asset. ETCs profitieren von steigenden Kursen, Discount-Zertifikate liefern bereits bei seitwärts tendierenden Notierungen attraktive Renditen mit Sicherheitspuffer.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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