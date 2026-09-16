Saudische Pipeline 'sehr bald' in Betrieb

welche nachrichten ist die frage...





ich meine sind wir mal ehrlich. wäre die usa haushoch überlegen (was jeder angenommen hat, auch ich) dann würden sie nicht so rumeiern. sie würden alles platt bomben, mit nem besen die trümmer wegräumen und ne regierung einsetzen welche den usa gewogen ist. aber irgendwie.....korrigiert mich wnen ich irre....passiert das nicht. es mag sein.... das es ausschließlich an der fähigkeit des irans liegt die straße von hormus zu blockieren.... auf welchem weg auch immer...aber auch hier sollte man annehmen...das eine streitmacht wie die usa mit ihren modernen radaren, abfängjägern, luftabwehr-möglichkeiten.... eine sichere begleitete durchfahrt gewährleisten kann. aber davon sehe ich auch nicht so viel.





es muss auch klar sein, das die sateliten der russen und chinesen recht genau auf dieses gebeit schauen, und das diese beiden kräfte kein interesse daran haben das ihr kumpel iran sang und klanglos untergeht. inwieweit diese beiden staaten helfen.... durch aufklärung, durch lieferung von baugruppen welche zivil oder militärisch genutzt werden können...oder direktem kriegsgerät...lass ich mal offen. aber es wäre ein wenig naiv anzunehmen das andere großmächte dem agressiven verhalten der usa tatenlos zugucken wenn sie die situation auch nutzen können den usa ein wenig sand ins getriebe zu streuen und erfahrung zu sammeln. das ganze nennt sich dann geopolitik.