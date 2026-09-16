Ölpreise sinken leicht - US-Minister
Saudische Pipeline 'sehr bald' in Betrieb
- Ölpreise geben leicht nach, Brent bei 107,93 Dollar
- Saudi-Arabien kündigt rasche Pipeline-Reparatur an
- Nahost-Konflikt hält Ölpreise weiterhin hoch
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt und sind leicht gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November gab um 0,75 Prozent auf 107,93 US-Dollar nach.
US-Energieminister Chris Wright hatte eine schnelle Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline in Saudi-Arabien in Aussicht gestellt. Die nach Drohnenangriffen abgeschaltete Ost-West-Pipeline werde "sehr bald" wieder in Betrieb sein. "Dies wird eine kurze und vorübergehende Unterbrechung sein. Sie wird sich in Tagen bemessen", sagte er dem US-Sender CNBC.
Die Ost-West-Pipeline hat für den Ölmarkt eine große Bedeutung, weil sie unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann. Seit Beginn des Iran-Kriegs und der damit verbundenen weitestgehenden Blockade der für den globalen Ölhandel wichtigen Meerenge versucht Saudi-Arabien, mithilfe der Pipeline einen noch größeren Einbruch seiner Ölexporte zu verhindern.
Generell sehen Experten die geopolitische Lage im Nahen Osten aber weiter als starken Preistreiber am Ölmarkt. "Der Markt hat Mühe, mit den Bedrohungen für die Schifffahrt im Roten Meer und in der Straße von Hormus sowie mit Schäden an Pipelines und Schiffen Schritt zu halten", sagte Saul Kavonic, Experte für Energierohstoffe beim australischen Analysehaus MST Marquee. "Dies wird die Ölpreise auf einem hohen Niveau halten."
In den vergangenen Handelstagen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise bis auf etwa 110 Dollar je Barrel gestiegen. Er näherte sich damit dem Höchststand seit Beginn des Iran-Kriegs, der im April bei 126 Dollar erreicht worden war. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee um fast 80 Prozent verteuert./jkr/jha/
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
welche nachrichten ist die frage...