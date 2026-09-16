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    Argo Graphene Solutions Corp. schließt aufgestockte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 1,47 Mio. Dollar ab

    Argo Graphene Solutions Corp. schließt aufgestockte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 1,47 Mio. Dollar ab
    Foto: adobe.stock.com

    DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Vancouver, British Columbia / 16. September 2026 / IRW-Press/ Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits angekündigte, aufgestockte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und dabei 1.841.571 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,80 Dollar pro Einheit ausgegeben hat, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 1.473.257 Dollar erzielt wurde (die „Platzierung“).

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens und einem Aktienkauf-Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 15. September 2027 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Aktie.

     

    Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 57.056 Dollar und gab insgesamt 71.320 Vermittler-Warrants an diese aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 15. September 2027 zum Erwerb einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Aktie.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung zur Weiterentwicklung seiner STREAM-Kommerzialisierungsstrategie zu verwenden. Dazu zählen die Sicherung und Entwicklung einer Anlage im Großraum Chicago (Illinois), die Weiterentwicklung der STREAM-Technologie und des damit verbundenen geistigen Eigentums, die weitere Entwicklung einer Graphenraffinerie sowie allgemeine Unternehmenszwecke und die Finanzierung des Betriebskapitals.

     

    „Diese Finanzierung stärkt unsere Möglichkeiten, STREAM in Richtung einer Produktion im kommerziellen Maßstab weiterzuentwickeln“, sagte Dr. Vikas Berry, CEO von Argo. „In unserer nächsten Phase konzentrieren wir uns darauf, die Graphenraffinerie weiterzuentwickeln, die Produktion von Graphen und Graphenoxid hochzufahren und gemeinsam mit Industriepartnern die kommerziellen Anwendungen zu beschleunigen.“

     

    Für alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere gilt gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange eine viermonatige Haltefrist, die am 16. Januar 2027 abläuft.

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