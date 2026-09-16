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    Cohesity Agent Resilience schützt KI-Agenten-Infrastruktur und stellt sie wieder her

    Unterstützung für Amazon Bedrock verfügbar, für Microsoft und Google geplant, neuer Weg zur Automatisierung von Cyber-Resilienz in der Cohesity Data Cloud

    SANTA CLARA, Kalifornien, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Cohesity, das führende Unternehmen für KI- und Datensicherheit, hat Cohesity Agent Resilience veröffentlicht. Die neue Funktion der Cohesity Data Cloud kann die Infrastruktur für KI-Agenten in Unternehmen erfassen, schützen und wiederherstellen. Cohesity hat zudem seine Vision für Autonomous Cyber Resiliencevorgestellt. Sie nutzt agentenbasierte Workflows, um das fünfstufige Cyber Resilience Framework zu automatisieren: Schutz von Daten, Identitäten, Anwendungen und Agenten; Sicherstellung der Wiederherstellbarkeit in allen Szenarien; Behebung von Cyber- und KI-Bedrohungen; Einübung der Wiederherstellung von Anwendungen; Reduzieren des Risikos bei Daten und KI. Cohesity hat außerdem die Cohesity AI Resilience Academy ins Leben gerufen. Das ist ein neuer, kostenloser, selbstgesteuerter Lernpfad innerhalb der Cohesity Academy. Der Kurs dauert 25 bis 30 Minuten und konzentriert sich auf Konzepte statt auf die Produktkonfiguration. Cohesity präsentiert die neue Funktion, die Vision und die Akademie auf der Veranstaltung Cohesity Catalyst.

    Cohesity Agent Resilience

    Zum Start schützt Cohesity Agent Resilience den Arbeitsspeicher und die Konfiguration von Agenten mit derselben Snapshot-Architektur, unveränderlichen Backups und Clean-Room-Wiederherstellung, auf die sich Cohesity-Kunden bereits verlassen, um sensible Workloads und Daten in On-Premises-, Cloud- und SaaS-Umgebungen zu schützen. Die Funktion ist ab sofort für ausgewählte Kunden verfügbar, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Ende 2026 geplant.

    Zu den Funktionen von Cohesity Agent Resilience gehören:

    • Agentenstatus schützen: Schutz von Agentenspeicher und -konfiguration mit Point-in-Time-Wiederherstellungsfunktionen. Dies hilft Teams, Agenten nach Speicherbeschädigung, Fehlkonfiguration oder böswilliger Aktivität in einen bekanntermaßen fehlerfreien Zustand zurückzusetzen.
    • Schützen, was Agenten verwalten: Schutz von Datenbanken, Dateisystemen und anderen Diensten, mit denen Agenten interagieren, um bei Bedarf eine präzise Wiederherstellung betroffener Ressourcen zu ermöglichen.

    „Erkennung kann Ihnen zeigen, dass ein KI-Agent vom Kurs abgekommen ist, aber die Änderungen nicht rückgängig machen", sagt Vasu Murthy, Chief Product Officer bei Cohesity. „Cohesity Agent Resilience bietet einen präzisen Wiederherstellungspfad sowohl für die Agenten als auch die von ihnen genutzten Ressourcen. Unsere Vision für Autonomous Cyber Resilience besteht darin, agentenbasierte Workflows zu nutzen, um den manuellen Aufwand bei der Reaktion und Wiederherstellung zu reduzieren.

    Autonomous Cyber Resilience
     Im Rahmen des Modells für Autonomous Cyber Resilience definieren Teams Ziele über Cohesity Copilot, statt Richtlinien manuell über Anwendungen hinweg zu konfigurieren. Der Ansatz baut auf Cohesity RecoveryAgent auf. Dieser orchestriert wesentliche Teile der Incident Response und Recovery und hilft Sicherheits- und IT-Teams, nach einem gemeinsamen Plan vorzugehen. Cohesity Maestro wird mit erweiterten Funktionen, die später im Jahr 2026 geplant sind, die Schutz-, Reaktions- und Wiederherstellungsfunktionen von Cohesity mit den bevorzugten KI-Tools der Kunden verbinden. Dazu zählen Claude, ChatGPT und Gemini sowie mit Cohesity Helios die einheitliche Verwaltungskonsole des Unternehmens.

    Hier gelangen Sie für weitere Informationen zu der umfrangreichen Version der Pressemeldung von Cohesity.

    Weitere Informationen

    • Cohesity Global Cyber Resilience Report (fünfte jährliche Ausgabe, mit Vanson Bourne)
    • Mehr zu Cohesity Agent Resilience
    • Mehr zur Vision von Cohesity für autonome Cyber-Resilienz
    • Mehr zur Cohesity AI Resilience Academy: https://www.cohesity.com/academy/

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cohesity-agent-resilience-schutzt-ki-agenten-infrastruktur-und-stellt-sie-wieder-her-302879474.html






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    Cohesity Agent Resilience schützt KI-Agenten-Infrastruktur und stellt sie wieder her Unterstützung für Amazon Bedrock verfügbar, für Microsoft und Google geplant, neuer Weg zur Automatisierung von Cyber-Resilienz in der Cohesity Data CloudSANTA CLARA, Kalifornien, 16. September 2026 /PRNewswire/ - Cohesity, das führende Unternehmen …
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