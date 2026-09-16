mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank am Scheideweg
Politische Spannungen, teure Energie und ein sich zuspitzender Fachkräftemangel stellen die wirtschaftliche Zukunft Sachsen-Anhalts und ganz Deutschlands auf eine harte Probe.
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- Der politische Rechtsruck in Sachsen-Anhalt könnte die Wahrnehmung Deutschlands bei ausländischen Investoren verschlechtern und dadurch die Risikoprämien sowie Unternehmensbewertungen belasten.
- Small- und Mid-Cap-Unternehmen sind besonders betroffen, da sie stärker vom deutschen Heimatmarkt und der politischen sowie wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort abhängig sind als global diversifizierte Konzerne.
- Politische Unsicherheit könnte den Markt für Unternehmensanleihen bremsen: Höhere Risikoprämien erschweren kleineren Emittenten die Finanzierung, Platzierung und Tragfähigkeit ihrer Kupons.
- Der Fachkräftemangel verschärft sich laut IW-Prognose bis 2029 auf rund 723.000 fehlende Arbeitskräfte; besonders die ostdeutschen Bundesländer sind auf Zuwanderung angewiesen.
- Hohe Energiepreise und eine angespannte Gasversorgung erhöhen die Standort- und Wettbewerbsrisiken: Anfang September waren deutsche Gasspeicher nur zu etwa 53 % gefüllt, während die Preise deutlich stiegen.
- Zusätzlich belasten stark gestiegene Spritpreise Unternehmen und Beschäftigte: Anfang September kosteten Super E10 durchschnittlich 2,25 Euro und Diesel 2,32 Euro je Liter; insgesamt treffen damit politische Risiken auf bereits hohe Personal- und Energiekosten.
Der nächste wichtige Termin, m:access Konferenz an der Börse München, bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank ist am 14.10.2026.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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