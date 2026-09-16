Berenberg senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 52 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 46,46 auf Tradegate (16. September 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +12,04 %/+44,37 % bedeutet.