Berenberg hebt Ziel für Porsche AG auf 46 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 44,71 auf Tradegate (16. September 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -10,69 %/+11,63 % bedeutet.