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    Drei Flughäfen setzen auf Saab

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    Neuer Markt für Rüstungsfirma: Bulgarien setzt in Flughäfen auf neue Technik

    Saab modernisiert die Flugsicherung an drei bulgarischen Flughäfen und stärkt damit sein ziviles Geschäft. Die Aktie legt am Mittwoch zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Saab modernisiert Flugsicherung an drei Flughäfen
    • Sofia erhält zusätzlich ein neues Warnsystem
    • Saab stärkt ziviles Geschäft jenseits der Rüstung
    • Report: KI braucht Strom
    Drei Flughäfen setzen auf Saab - Neuer Markt für Rüstungsfirma: Bulgarien setzt in Flughäfen auf neue Technik
    Foto: OpenAI

    Der schwedische Rüstungs- und Technologiekonzern Saab baut sein Geschäft mit der bulgarischen Flugsicherung weiter aus. Gemeinsam mit der staatlichen Bulgarian Air Traffic Services Authority (BULATSA) hat das Unternehmen einen Vertrag über die Modernisierung der Flugsicherung an den Flughäfen Sofia, Warna und Burgas geschlossen. Angaben zum Auftragswert oder zum Lieferzeitraum machte Saab nicht. Kern des Auftrags ist die neueste Version der Integrated ATC Suite (I-ATS). Die Plattform bündelt verschiedene Werkzeuge für Fluglotsen und soll die Überwachung und Steuerung des Flugverkehrs im Tower sowie im Anflugbereich effizienter machen. Das System ist modular aufgebaut und kann sowohl an kleineren Flughäfen als auch an großen Airports und in digitalen Kontrolltürmen eingesetzt werden.

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    Besonders umfangreich fällt die Modernisierung am Flughafen Sofia aus. Dort liefert Saab zusätzlich ein Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS). Die Technik erfasst Flugzeuge und Fahrzeuge auf dem Flughafengelände und unterstützt die Lotsen unter anderem mit automatischen Warn- und Sicherheitsfunktionen. Das System soll insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen oder schlechter Sicht die Sicherheit auf Rollwegen und Startbahnen erhöhen. Saab zufolge sind seine A-SMGCS-Lösungen bereits an mehr als 100 Flughäfen weltweit im Einsatz.

    Zudem erhält BULATSA eine modernisierte Benutzeroberfläche. Die Systeme sollen zugleich die Anforderungen des europäischen Common Project One (CP1) unterstützen. Das EU-Programm soll die Flugsicherung in Europa stärker digitalisieren, vereinheitlichen und interoperabler machen. Für Saab ist der Auftrag auch deshalb interessant, weil er an eine bestehende Zusammenarbeit in Bulgarien anknüpft. Erst im Juli erhielt die niederländische Saab-Tochter von BULATSA einen Auftrag für die Entwicklung, Lieferung und Integration eines digitalen Flughafenkontrollturms. Laut EU-Vergabedaten belief sich der Vertragswert dieses Projekts auf rund 8,2 Millionen Euro.

    Gemessen am Gesamtkonzern dürfte der neue Auftrag zwar überschaubar sein. Strategisch stärkt Saab damit jedoch seine Position außerhalb des klassischen Rüstungsgeschäfts. Die Sparte Air Traffic Management liefert ihre Systeme inzwischen an mehr als 100 Standorte in über 45 Ländern. Gleichzeitig befindet sich Saab insgesamt auf Wachstumskurs: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz organisch um knapp 30 Prozent auf 25,45 Milliarden schwedische Kronen, der Auftragsbestand lag Ende Juni bei rund 318 Milliarden Kronen.

    Die Aktie von Saab ist am Mittwoch (9:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,31 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 52,55 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 52,55EUR auf Tradegate (16. September 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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