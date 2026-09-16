BERENBERG stuft RENAULT SA auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Für Renault nehme der Gegenwind am Markt zu./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 29,33EUR auf Tradegate (16. September 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
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Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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