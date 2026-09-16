PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Zwei weitere Insolvenzanträge
Im Zuge ihres laufenden Sanierungsprozesses treibt die PANDION AG den Umbau weiter voran und bereitet nun auch für zwei weitere Projektgesellschaften Insolvenzanträge vor.
Foto: adobe.stock.com
- PANDION AG plant im laufenden Sanierungsprozess Insolvenzanträge für zwei weitere Projektgesellschaften.
- Betroffen sind die PANDION Asperg GmbH & Co. KG und die PANDION OFFICEHOME Altenbergerstraße GmbH & Co. KG.
- Grundlage der Entscheidung sind die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der beiden Gesellschaften.
- Die Insolvenzanträge sollen kurzfristig bei den zuständigen Insolvenzgerichten eingereicht werden.
- Bereits am 27. August 2026 hatte PANDION über Insolvenzanträge für weitere Projektgesellschaften informiert.
- Die verbleibenden Projekte und Gesellschaften werden weiterhin auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten geprüft; über wesentliche Entwicklungen will PANDION weiter informieren.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,94 % im Minus.
-7,50 %
-17,61 %
-14,32 %
-93,10 %
-95,67 %
-94,06 %
-96,08 %
-95,94 %
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