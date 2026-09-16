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    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Zwei weitere Insolvenzanträge

    Im Zuge ihres laufenden Sanierungsprozesses treibt die PANDION AG den Umbau weiter voran und bereitet nun auch für zwei weitere Projektgesellschaften Insolvenzanträge vor.

    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Zwei weitere Insolvenzanträge
    Foto: adobe.stock.com
    • PANDION AG plant im laufenden Sanierungsprozess Insolvenzanträge für zwei weitere Projektgesellschaften.
    • Betroffen sind die PANDION Asperg GmbH & Co. KG und die PANDION OFFICEHOME Altenbergerstraße GmbH & Co. KG.
    • Grundlage der Entscheidung sind die aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der beiden Gesellschaften.
    • Die Insolvenzanträge sollen kurzfristig bei den zuständigen Insolvenzgerichten eingereicht werden.
    • Bereits am 27. August 2026 hatte PANDION über Insolvenzanträge für weitere Projektgesellschaften informiert.
    • Die verbleibenden Projekte und Gesellschaften werden weiterhin auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten geprüft; über wesentliche Entwicklungen will PANDION weiter informieren.

    Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,94 % im Minus.


    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28

    -7,50 %
    -17,61 %
    -14,32 %
    -93,10 %
    -95,67 %
    -94,06 %
    -96,08 %
    -95,94 %
    ISIN:DE000A289YC5WKN:A289YC
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