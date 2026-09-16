J.B.Hunt Transport Services Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 16.09.2026

Rote Vorzeichen bei J.B.Hunt Transport Services: Der Kurs rutscht um -5,85 % auf 222,75€ ab. Die Talfahrt der J.B.Hunt Transport Services Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 222,75€, mit einem Minus von -5,85 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

J.B. Hunt Transport Services ist ein US-Logistikdienstleister mit Fokus auf Intermodal-, Truckload-, Dedicated- und Final-Mile-Services. Zweck: effiziente Gütertransporte für Industrie und Handel. Starke Stellung im nordamerikanischen Intermodalmarkt. Wichtige Konkurrenten: Schneider, Knight-Swift, XPO, Werner. USP: enge Rail-Partnerschaften, große Containerflotte, integrierte digitale Plattform (J.B. Hunt 360).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von J.B.Hunt Transport Services Verluste von -3,11 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die J.B.Hunt Transport Services Aktie damit -6,93 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von J.B.Hunt Transport Services einen Anstieg von +42,17 %.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

J.B.Hunt Transport Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,93 % 1 Monat -2,13 % 3 Monate -3,11 % 1 Jahr +104,14 %

Informationen zur J.B.Hunt Transport Services Aktie

Stand: 16.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 94 Mio. J.B.Hunt Transport Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,87 Mrd.EUR € wert.

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Ob die J.B.Hunt Transport Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.B.Hunt Transport Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.