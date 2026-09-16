Hochtief Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 16.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Hochtief. Mit einer Performance von +3,67 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Hochtief Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,69 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 389,80€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Hochtief trotz des heutigen Kurssprungs mit -24,09 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -15,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +12,12 %.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,11 % 1 Monat -14,46 % 3 Monate -24,09 % 1 Jahr +57,38 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 16.09.2026, 09:37 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,28 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hochtief?

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,05 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,17 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,54 %.

Hochtief Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar