Mega-Deal für Boeing: Korean Air ordert Jets für 36,2 Milliarden Dollar

Boeing hat einen seiner größten Airline-Aufträge der vergangenen Jahre endgültig unter Dach und Fach gebracht. Korean Air hat die bereits im August 2025 angekündigte Bestellung über insgesamt 103 Boeing-Flugzeuge finalisiert. Nach Listenpreisen kommt das Paket auf einen Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar. Die Bestellung umfasst 20 Großraumjets vom Typ 777-9, 25 Dreamliner 787-10, 50 Maschinen des Typs 737-10 sowie acht Frachtflugzeuge vom Typ 777-8F. Für Korean Air handelt es sich um die größte Flugzeugbestellung der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig war die ursprüngliche Zusage laut Boeing die größte Bestellung von Großraumflugzeugen durch eine asiatische Airline.

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Der offiziell genannte Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar entspricht allerdings nicht dem Betrag, den Boeing voraussichtlich tatsächlich einnehmen wird. Bei Großbestellungen sind deutliche Rabatte üblich. Das Luftfahrt-Beratungsunternehmen IBA schätzt den aktuellen Marktwert der 103 Maschinen nach Preisnachlässen auf rund 12,6 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich hat Korean Air Verträge mit GE Aerospace und CFM International über rund 8,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Diese umfassen 21 Ersatztriebwerke sowie einen 15 Jahre laufenden Wartungsvertrag für die Triebwerke von 28 Flugzeugen. Damit erreicht das gesamte nun finalisierte Beschaffungspaket einen Wert von 44,8 Milliarden US-Dollar.

Hinter dem Großeinkauf steckt vor allem der Umbau der Flotte nach der Integration von Asiana Airlines. Korean Air will ältere Maschinen ersetzen, die Flotte vereinheitlichen und gleichzeitig Kapazitäten für weiteres Wachstum schaffen. Konzernchef Cho Won-tae hatte zuvor erklärt, dass rund 80 Prozent der bestellten Flugzeuge bestehende Maschinen ersetzen sollen. Zugleich sollen die neuen Jets zusätzliche Verbindungen insbesondere in die USA und nach Lateinamerika ermöglichen.

Für Boeing ist der Abschluss dennoch nicht völlig überraschend. Die Bestellung war bereits im August 2025 grundsätzlich vereinbart worden und wurde zwischenzeitlich als Auftrag eines nicht genannten Kunden geführt. Die jetzige Meldung macht daraus den endgültigen Vertrag und nennt Korean Air offiziell als Käufer. Ein Risiko bleibt zudem die Zulassung mehrerer bestellter Flugzeugtypen. Von den vier Modellen ist derzeit lediglich die 787 bereits vollständig für den kommerziellen Betrieb zugelassen. Die 777-9 und 737-10 befinden sich weiterhin im Zertifizierungsprozess, während Boeing die 777-8F noch entwickelt. Verzögerungen bei diesen Programmen könnten damit auch den Zeitplan der Flottenerneuerung von Korean Air beeinflussen.

Für Boeing ist die endgültige Vertragsunterzeichnung dennoch ein wichtiges Signal: Der US-Flugzeugbauer sichert sich einen langfristigen Großkunden und festigt seine Stellung bei Korean Air, während die südkoreanische Fluggesellschaft ihre Flotte für die Zeit nach der Asiana-Integration neu aufstellt.

Die Aktie von Boeing ist am Mittwoch (9:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,19 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 182,02 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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