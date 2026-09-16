🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    103 Jets auf einen Schlag

    793 Aufrufe 793 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Deal für Boeing: Korean Air ordert Jets für 36,2 Milliarden Dollar

    Korean Air finalisiert einen Großauftrag über 103 Boeing-Jets. Das Paket hat nach Listenpreisen einen Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    • Korean Air finalisiert 103 Boeing-Jets endgültig
    • Gesamtpaket erreicht einen Wert von 44,8 Milliarden
    • Asiana-Integration treibt Flottenumbau und Wachstum
    • Report: KI braucht Strom
    103 Jets auf einen Schlag - Mega-Deal für Boeing: Korean Air ordert Jets für 36,2 Milliarden Dollar
    Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa

    Boeing hat einen seiner größten Airline-Aufträge der vergangenen Jahre endgültig unter Dach und Fach gebracht. Korean Air hat die bereits im August 2025 angekündigte Bestellung über insgesamt 103 Boeing-Flugzeuge finalisiert. Nach Listenpreisen kommt das Paket auf einen Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar. Die Bestellung umfasst 20 Großraumjets vom Typ 777-9, 25 Dreamliner 787-10, 50 Maschinen des Typs 737-10 sowie acht Frachtflugzeuge vom Typ 777-8F. Für Korean Air handelt es sich um die größte Flugzeugbestellung der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig war die ursprüngliche Zusage laut Boeing die größte Bestellung von Großraumflugzeugen durch eine asiatische Airline.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    197,32€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    223,04€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Der offiziell genannte Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar entspricht allerdings nicht dem Betrag, den Boeing voraussichtlich tatsächlich einnehmen wird. Bei Großbestellungen sind deutliche Rabatte üblich. Das Luftfahrt-Beratungsunternehmen IBA schätzt den aktuellen Marktwert der 103 Maschinen nach Preisnachlässen auf rund 12,6 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich hat Korean Air Verträge mit GE Aerospace und CFM International über rund 8,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Diese umfassen 21 Ersatztriebwerke sowie einen 15 Jahre laufenden Wartungsvertrag für die Triebwerke von 28 Flugzeugen. Damit erreicht das gesamte nun finalisierte Beschaffungspaket einen Wert von 44,8 Milliarden US-Dollar.

    Hinter dem Großeinkauf steckt vor allem der Umbau der Flotte nach der Integration von Asiana Airlines. Korean Air will ältere Maschinen ersetzen, die Flotte vereinheitlichen und gleichzeitig Kapazitäten für weiteres Wachstum schaffen. Konzernchef Cho Won-tae hatte zuvor erklärt, dass rund 80 Prozent der bestellten Flugzeuge bestehende Maschinen ersetzen sollen. Zugleich sollen die neuen Jets zusätzliche Verbindungen insbesondere in die USA und nach Lateinamerika ermöglichen.

    Für Boeing ist der Abschluss dennoch nicht völlig überraschend. Die Bestellung war bereits im August 2025 grundsätzlich vereinbart worden und wurde zwischenzeitlich als Auftrag eines nicht genannten Kunden geführt. Die jetzige Meldung macht daraus den endgültigen Vertrag und nennt Korean Air offiziell als Käufer. Ein Risiko bleibt zudem die Zulassung mehrerer bestellter Flugzeugtypen. Von den vier Modellen ist derzeit lediglich die 787 bereits vollständig für den kommerziellen Betrieb zugelassen. Die 777-9 und 737-10 befinden sich weiterhin im Zertifizierungsprozess, während Boeing die 777-8F noch entwickelt. Verzögerungen bei diesen Programmen könnten damit auch den Zeitplan der Flottenerneuerung von Korean Air beeinflussen.

    Für Boeing ist die endgültige Vertragsunterzeichnung dennoch ein wichtiges Signal: Der US-Flugzeugbauer sichert sich einen langfristigen Großkunden und festigt seine Stellung bei Korean Air, während die südkoreanische Fluggesellschaft ihre Flotte für die Zeit nach der Asiana-Integration neu aufstellt.

    Die Aktie von Boeing ist am Mittwoch (9:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,19 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 182,02 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    103 Jets auf einen Schlag Mega-Deal für Boeing: Korean Air ordert Jets für 36,2 Milliarden Dollar Korean Air finalisiert einen Großauftrag über 103 Boeing-Jets. Das Paket hat nach Listenpreisen einen Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     