Commerzbank Aktie steigt um +2,05 % - 16.09.2026

Positive Vorzeichen bei Commerzbank: Der Kurs klettert um +2,05 % auf 43,23€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 43,23€, mit einem Plus von +2,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Commerzbank über einen Zuwachs von +17,25 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -0,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Commerzbank eine positive Entwicklung von +18,46 % erlebt.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,26 % 1 Monat +7,07 % 3 Monate +17,25 % 1 Jahr +28,40 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 16.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,74 Mrd. € wert.

Der Machtkampf um die Commerzbank erreicht die Führungsetage. UniCredit-Chef Andrea Orcel will laut Reuters sowohl Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp als auch Aufsichtsratschef Jens Weidmann ablösen. Gleichzeitig notiert die Commerzbank-Aktie bei rund 42,50 € bereits oberhalb des durchschnittlichen Analystenziels. Anleger bezahlen damit zunehmend für eine Übernahme, bei der ein marktüblicher Aufschlag keineswegs garantiert ist. Orcel greift nach […] The post Commerzbank-Aktie: Orcel will die Chefs loswerden – sind 43 € zu viel? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,58 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,84 %. ING Group legt um +0,82 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,21 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar