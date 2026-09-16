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    Besonders beachtet!

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    Elmos Semiconductor - Aktie gewinnt kräftig - 16.09.2026

    Am 16.09.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um +4,28 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor - Aktie gewinnt kräftig - 16.09.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Wie hat sich die Elmos Semiconductor-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Anleger von Elmos Semiconductor dürfen sich über ein Kursplus von +4,28 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 141,40. Schon gestern ging es für die Elmos Semiconductor Aktie um +2,42 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 141,40. Setzt sich der positive Trend fort?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Elmos Semiconductor in den letzten drei Monaten Verluste von -22,86 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -5,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,83 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Elmos Semiconductor eine positive Entwicklung von +38,89 % erlebt.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,46 %
    1 Monat -10,83 %
    3 Monate -22,86 %
    1 Jahr +73,08 %
    Stand: 16.09.2026, 09:39 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd. € wert.

    Der Boden trotzt dem KI-Crash


    Während der gesamte KI- und Halbleitersektor unter fallenden Kursen leidet, hält bei der Elmos Semiconductor Aktie eine wichtige Charttechnische Linie stand. Die starke Unterstützung bei 128,00/129,20 Euro hat den Druck der vergangenen Tage …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,62 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,50 %. ON Semiconductor legt um +0,71 % zu NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,08 %.

    Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    +5,60 %
    +0,56 %
    -10,83 %
    -22,86 %
    +73,08 %
    +127,27 %
    +233,75 %
    +930,53 %
    +536,44 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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