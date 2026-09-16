Deutz Aktie unter Verkaufsdruck - 16.09.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,05 % verliert die Deutz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,11 %, geht es heute bei der Deutz Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutz nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +22,25 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um -7,87 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,66 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutz +41,55 % gewonnen.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,87 % 1 Monat +17,66 % 3 Monate +22,25 % 1 Jahr +22,19 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 16.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 168 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,85 %.

Deutz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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