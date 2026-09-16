Intel Aktie klettert deutlich - 16.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Intel. Mit einer Performance von +4,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Intel Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,05 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Intel-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -22,22 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -5,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +166,57 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,06 % 1 Monat -5,46 % 3 Monate -22,22 % 1 Jahr +302,61 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 16.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 463,80 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,73 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,45 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,57 % zu

Intel Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.