DroneShield Aktie steigt - 16.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von DroneShield. Mit einer Performance von +2,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die DroneShield Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,76 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 1,0095€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kurs der DroneShield Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -43,55 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -7,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DroneShield um -47,24 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,88 % 1 Monat -16,80 % 3 Monate -43,55 % 1 Jahr -44,41 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.09.2026, 09:40 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurs um 1,59 AUD beziehungsweise unter 1 Euro, mögliche Nachkäufe und eine Bodenbildung bei etwa 0,70 Euro. Diskutiert werden die erfolgreiche Abnahme eines US-Militärsystems, Folgeaufträge, strategische Partnerschaften und eine mögliche 730-Mio.-AUD-Chance, die noch kein Auftrag ist. Die Shortquote von rund 15,56 Prozent wird als Kräftegleichgewicht zwischen Bullen und Bären gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 929,85 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

DroneShield meldet 251 Millionen Dollar zugesicherte Erlöse, einen neuen Militärauftrag und eine Laser-Kooperation. Doch die Aktie fällt weiter. Was Anleger jetzt abschreckt.

Ein einziges Fluggerät reicht, um einen Flughafen lahmzulegen. Der gescheiterte Drohnenangriff auf Leipzig/Halle im August 2026 hat Berlin, Brüssel und Washington aufgeschreckt. Die Politik wurde von dem Vorfall aufgeschreckt. Die Bundesregierung …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,06 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,35 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,50 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar