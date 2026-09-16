TeamViewer - Aktie mit schwachem Handelstag - 16.09.2026

Die Anleger von TeamViewer müssen heute einen Kursrückgang von -1,96 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 6,4900€. Die TeamViewer Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,08 % wieder ab und notiert heute bei 6,4900€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +3,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,01 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TeamViewer +10,00 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,37 % 1 Monat -3,01 % 3 Monate +19,46 % 1 Jahr -25,17 %

? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.09.2026, 09:40 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der TeamViewer-Aktie: Einige erwarten nach einer Bodenbildung einen Rebound Richtung 7 bis 10 Euro und sehen Kurse unter 7 Euro als günstig. Als Belastung gelten Leerverkäufe und mögliche Kürzungen der Umsatzziele 2026. Positiv bewertet werden die niedrige Marktkapitalisierung, Übernahmefantasie, Refinanzierung und die gestärkte Bilanz. Als Kurstreiber gelten positive Nachrichten, Q3-Zahlen sowie neue KI- und ServiceNow-Impulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %.

TeamViewer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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