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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie schwach im Handel - 16.09.2026

    Kursbewegung von -1,51 % bei SAP am 16.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie schwach im Handel - 16.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.09.2026

    Die SAP Aktie ist bisher um -1,51 % auf 183,92 gefallen. Das sind -2,82  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,51 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die SAP Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,12 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +3,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,63 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,45 %
    1 Monat +4,17 %
    3 Monate +31,12 %
    1 Jahr -12,55 %
    Stand: 16.09.2026, 09:41 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken SAP-Kursrückgang bis etwa 177–185 Euro und die Frage, ob weitere Schwankungen folgen. Oracle-Zahlen werden überwiegend als Bestätigung der SAP-These gewertet: SAP wächst im Cloud-ERP schneller als Oracle im vergleichbaren Anwendungen-Geschäft und könnte vom KI-Boom auf Daten- und Prozessebene profitieren. Skepsis gegenüber SaaS, KI-Agenten und Analystenerwartungen belastet dennoch. Einige reduzieren Positionen, andere kaufen bei Schwäche nach und sehen binnen 12–18 Monaten Kurse um 300 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,19 Mrd. € wert.

    4 kritische Lücken – kippt jetzt die Cloud-Story?


    SAP hat im Rahmen seines September-Updates 19 neue Sicherheitshinweise und eine Aktualisierung veröffentlicht. Gleich vier Schwachstellen werden als kritisch eingestuft, eine davon erreicht mit 10,0 den höchstmöglichen Risikowert. Für einen Anbieter, dessen Systeme Finanzen, Produktion und Lieferketten zahlreicher Großkonzerne steuern, ist das eine ernsthafte Belastungsprobe – aber noch kein Beleg für ein Scheitern der Cloud-Strategie. […] The post SAP-Aktie: 4 kritische Lücken – kippt jetzt die Cloud-Story? first appeared on sharedeals.de.

    StackedTalent to Attend the ArcStone-Kingswood Growth Summit 2026 in Toronto


    Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 15, 2026) - StackedTalent is pleased to announce its participation in the upcoming 3rd Annual ArcStone-Kingswood Growth Summit in Toronto, taking place on September 16, 2026, at the Sheraton Center …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,24 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,24 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,46 %. ServiceNow verliert -0,65 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,15 %.

    Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

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    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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