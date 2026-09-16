🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHi-View Resources AktievorwärtsNachrichten zu Hi-View Resources
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hi-View erwirbt Konzessionsgebiet Jim mit Gossan-Zone in der Region Toodoggone

    Hi-View erwirbt Konzessionsgebiet Jim mit Gossan-Zone in der Region Toodoggone
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass es das Konzessionsgebiet Jim im Gold-Kupfer-Bezirk Toodoggone im Norden von British Columbia erworben hat. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Landpaket von Thesis Gold & Silver und liegt in der Nähe von Evergold Corp.s Projekt Golden Lion.

     

    R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: „Der Erwerb des Konzessionsgebiets Jim erweitert unseren bestehenden Landbesitz im Bezirk Toodoggone. Das Konzessionsgebiet ist umgeben von Thesis Gold & Silvers nördlichem Landpaket. Aufgrund einer Gossan-Zone, die an der Oberfläche sichtbar ist, glauben wir, dass dies ein Hinweis auf eine versteckte Sulfidmineralisierung in der Tiefe sein könnte, die möglicherweise mit einem Kupfer-Porphyr-System zusammenhängt. Wir erachten dies als ein Ziel, das wir weiterverfolgen sollten.“

     

    Abbildung 1. Konzessionsgebiet Jim mit hervorgehobener Gossan-Zone.

     

    Das Konzessionsgebiet beherbergt das historische „JM“-Vorkommen, das erstmals im Jahr 1988 dokumentiert wurde und neben Thesis Gold & Silvers Landpaket und in der Nähe von Evergolds Projekt Golden Lion liegt.

     

    Im gesamten Gebiet wurden Malachitverfärbungen mit assoziiertem Chalkopyrit festgestellt, die entlang von Bruchebenen verlaufen und mit Quarz- und Kalzit-Erzschnüren in schmalen Scherzonen assoziiert sind. Die Kombination aus Kupfersulfiden und -oxiden mit Gold- und Silberwerten, die in Brüchen, Scherzonen und Quarz-Kalzit-Adern vorkommt, lässt auf ein epithermales hydrothermales System mit stärkerer Mineralisierung schließen, das möglicherweise unter der Gossan-Zone verborgen ist. In der Vergangenheit wurde das Gebiet lediglich prospektiert, sodass weitere Kartierungs- und Analysearbeiten gerechtfertigt sind. Wir sehen dies als eine Gelegenheit, ein epithermales Ziel in einem Bezirk voranzubringen, der bereits die Lagerstätten Kemess, Aurora, Lawyers und Baker beherbergt.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hi-View erwirbt Konzessionsgebiet Jim mit Gossan-Zone in der Region Toodoggone Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass es das Konzessionsgebiet Jim im Gold-Kupfer-Bezirk Toodoggone im Norden von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     