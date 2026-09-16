Hi-View erwirbt Konzessionsgebiet Jim mit Gossan-Zone in der Region Toodoggone

Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass es das Konzessionsgebiet Jim im Gold-Kupfer-Bezirk Toodoggone im Norden von British Columbia erworben hat. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Landpaket von Thesis Gold & Silver und liegt in der Nähe von Evergold Corp.s Projekt Golden Lion.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: „Der Erwerb des Konzessionsgebiets Jim erweitert unseren bestehenden Landbesitz im Bezirk Toodoggone. Das Konzessionsgebiet ist umgeben von Thesis Gold & Silvers nördlichem Landpaket. Aufgrund einer Gossan-Zone, die an der Oberfläche sichtbar ist, glauben wir, dass dies ein Hinweis auf eine versteckte Sulfidmineralisierung in der Tiefe sein könnte, die möglicherweise mit einem Kupfer-Porphyr-System zusammenhängt. Wir erachten dies als ein Ziel, das wir weiterverfolgen sollten.“

Abbildung 1. Konzessionsgebiet Jim mit hervorgehobener Gossan-Zone.

Das Konzessionsgebiet beherbergt das historische „JM“-Vorkommen, das erstmals im Jahr 1988 dokumentiert wurde und neben Thesis Gold & Silvers Landpaket und in der Nähe von Evergolds Projekt Golden Lion liegt.

Im gesamten Gebiet wurden Malachitverfärbungen mit assoziiertem Chalkopyrit festgestellt, die entlang von Bruchebenen verlaufen und mit Quarz- und Kalzit-Erzschnüren in schmalen Scherzonen assoziiert sind. Die Kombination aus Kupfersulfiden und -oxiden mit Gold- und Silberwerten, die in Brüchen, Scherzonen und Quarz-Kalzit-Adern vorkommt, lässt auf ein epithermales hydrothermales System mit stärkerer Mineralisierung schließen, das möglicherweise unter der Gossan-Zone verborgen ist. In der Vergangenheit wurde das Gebiet lediglich prospektiert, sodass weitere Kartierungs- und Analysearbeiten gerechtfertigt sind. Wir sehen dies als eine Gelegenheit, ein epithermales Ziel in einem Bezirk voranzubringen, der bereits die Lagerstätten Kemess, Aurora, Lawyers und Baker beherbergt.