🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Entwurf

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Union und SPD für neue Bahntrasse Hannover-Hamburg

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition sieht den Neubau klar vor dem Ausbau
    • Bundestag berät im September über die Bahntrasse
    • Landesregierung fordert weiterhin den Ausbau
    Entwurf - Union und SPD für neue Bahntrasse Hannover-Hamburg
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Der Dauerstreit über eine Bahn-Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover steuert auf eine Entscheidung zu: Die zuständigen Verkehrspolitiker der schwarz-roten Koalition im Bundestag sprechen sich in einem Entwurf für eine Beschlussvorlage für einen Neubau statt eines Ausbaus aus. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatten NDR und "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

    Beschlossen ist der Neubau aber noch nicht. An dem Entwurf werde noch gearbeitet, heißt es aus der Koalition.

    Koalition: Neubau ist "klar vorzugswürdig"

    Der Verkehrsausschuss des Bundestags soll sich am 23. September mit der von der Bahn geplanten Neubaustrecke befassen. Der Ausschuss und einen Tag später das Plenum des Bundestags sollen den Weg freimachen, damit die Bahn die Neubaustrecke weiter konkret planen kann. Die Befassung im Bundestag gilt als ein entscheidender Schritt für eine Neubaustrecke.

    In dem Entwurf heißt es, eine Neubaustrecke erweise sich gegenüber einem Ausbau "in allen vier Hauptkategorien (Raumordnung, Umwelt, Betrieb und Kosten) und damit auch in der Gesamtbewertung als klar vorzugswürdig". Unter anderem werde die Fahrzeit zwischen Hamburg und Hannover um 18 Minuten verringert und dichte Ortslagen würden mit signifikant weniger Schall und Erschütterungen belastet. Außerdem werde die Zuverlässigkeit des Verkehrs erhöht und im Nahverkehr ein Halbstundentakt ermöglicht.

    Ministerpräsident Lies: Ausbau "wirklich schneller"

    In der betroffenen Region in Niedersachsen ist der Ausbau allerdings seit Jahren ein Reizthema: Die Landesregierung dringt auf eine Umsetzung der Ausbauvariante Alpha-E. "Diese Lösung ist wirklich schneller, denn sie ist die realistische", sagte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) im Juni. "Die Bahn plant etwas, was 30 Jahre überhaupt nicht die Chance hat, zu wirken, wenn es denn überhaupt Chance auf Umsetzung hat. Wir müssen aber das zügig Machbare in den Mittelpunkt setzen und nicht die Option für unsere Enkelkinder."/hoe/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Entwurf Union und SPD für neue Bahntrasse Hannover-Hamburg Der Dauerstreit über eine Bahn-Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover steuert auf eine Entscheidung zu: Die zuständigen Verkehrspolitiker der schwarz-roten Koalition im Bundestag sprechen sich in einem Entwurf für eine Beschlussvorlage für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     