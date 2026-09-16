Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 16.09. - FTSE Athex 20 stark +0,73 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.455,03 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Hochtief +3,58 %, RWE +1,74 %, Siemens Energy +1,63 %
Flop-Werte: Zalando -1,99 %, Volkswagen (VW) Vz -1,88 %, SAP -1,81 %
Der MDAX steht bei 31.163,32 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,57 %, Jenoptik +3,14 %, K+S +2,96 %
Flop-Werte: Deutz -2,93 %, Bechtle -1,95 %, Porsche Holding SE -1,80 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:33) bei 3.982,12 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,57 %, Jenoptik +3,14 %, SILTRONIC AG +2,93 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,23 %, TeamViewer -2,11 %, Bechtle -1,95 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.261,30 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: ASML Holding +2,39 %, Siemens Energy +1,63 %, UniCredit +1,45 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -1,88 %, SAP -1,81 %, DANONE -1,52 %
Der AT 20 steht bei 6.786,12 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,86 %, EVN +1,67 %, Raiffeisen Bank International +1,27 %
Flop-Werte: Lenzing -1,06 %, Wienerberger -0,96 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:33) bei 13.859,09 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: ABB +1,14 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,87 %, Novartis +0,76 %
Flop-Werte: Logitech International -1,54 %, CIE Financiere Richemont -1,45 %
Der SE 30 steht bei 3.246,28 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.
Top-Werte: ABB +1,14 %, Skanska (B) +1,09 %, Swedbank Shs(A) +0,91 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -1,08 %, Essity Registered (B) -0,90 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.900,00 PKT und steigt um +0,73 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,79 %, Viohalco +1,61 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,60 %
Flop-Werte: Allwyn -2,54 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,21 %, Jumbo -1,13 %
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