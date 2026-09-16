ROUNDUP/Studie
Goldabbau und Wetter bedrohen Indigene im Amazonas
- Indigene Gebiete stark von Goldabbau betroffen
- Wetterextreme verschärfen Dürrefolgen durch Goldabbau
- Quecksilber belastet Wasser, Tiere und Menschen
RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - In der brasilianischen Amazonasregion sind die Gebiete indigener Gemeinschaften laut einer Studie überproportional stark vom illegalen Goldabbau betroffen. Gleichzeitig seien gerade diese Bevölkerungsgruppen zunehmend extremen Wetterereignissen ausgesetzt, heißt es in dem Bericht des Forschungsinstituts für Umweltfragen im Amazonasgebiet (IPAM).
"Wenn Goldschürfen und klimatische Extreme dieselben Gebiete betreffen, verstärken sich ihre Auswirkungen gegenseitig", erklärt Ray Pinheiro, einer der Autoren des Berichts. Dürre beeinträchtige den Zugang zu Wasser, die Mobilität und die Nahrungsmittelproduktion. Wenn dasselbe Wassersystem zusätzlich durch Goldabbau unter Druck gesetzt werde, verschärften sich die Folgen.
24-mal mehr Fläche vom Goldabbau betroffen
Im Jahr 2024 waren die von Goldsuchern besetzten Flächen im Amazonasgebiet dem Bericht zufolge 20-mal so groß wie 1985. In indigenen Gebieten ist die Entwicklung noch extremer: Dort vergrößerte sich die betroffene Fläche um das 24-fache.
Goldabbau verursacht Umweltorganisationen zufolge erhebliche Schäden, auch weil zur Trennung von Gold und Erz oft Quecksilber eingesetzt wird. Dadurch wird das Wasser verschmutzt, mit gravierenden Folgen für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Die Umweltschutzorganisation WWF weist in diesem Zusammenhang auch auf die schwierige Lage der vom Aussterben bedrohten Amazonas-Rosa-Flussdelfine hin. "Untersuchungen zeigen in ihrem Blut extrem hohe Quecksilber-Konzentrationen - ein höchst alarmierendes Zeichen für den Zustand des ganzen Amazonas als Lebensader der Region", so der WWF.
Dabei müsse Goldabbau nicht unbedingt auf dem Gebiet eines indigenen Volkes stattfinden, um dessen Bewohner zu bedrohen, heißt es in dem Bericht des IPAM. Die Verschmutzung breite sich über die Wassereinzugsgebiete aus und verstärke die Auswirkungen von Dürren, Bränden und Überschwemmungen. In dem Bericht wird empfohlen, indigene Gebiete stärker zu schützen und Anpassungspläne auch umzusetzen./aso/DP/jha
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Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt, auch wenn ich bei der Erklärung etwas vorsichtiger wäre.
Das eigentliche Problem ist meines Erachtens nicht, dass „die Eliten“ irgendwo sitzen und gemeinsam den Untergang planen. Dafür gibt es keine belastbaren Belege. Das Problem ist möglicherweise sogar gefährlicher:
Wir haben immer mächtigere Technologien, immer größere Vermögens- und Machtkonzentrationen und gleichzeitig eine politische Ordnung, die zunehmend von Konkurrenz, Misstrauen, Polarisierung und kurzfristigen Interessen geprägt ist.
Gerade bei den Atomwaffen sieht man das sehr deutlich. Alle großen Mächte wissen, dass ein nuklearer Krieg letztlich keinen Gewinner hätte. Trotzdem werden Arsenale modernisiert, Rüstungskontrollverträge verschwinden und die gegenseitige Abschreckung wird wieder stärker ausgebaut.
Das wirkt auf den ersten Blick irrational. Für den einzelnen Akteur kann es aber durchaus rational sein:
Die USA wollen gegenüber China und Russland nicht zurückfallen.
China will gegenüber den USA nicht zurückfallen.
Russland will gegenüber NATO und USA nicht zurückfallen.
Also rüsten alle auf.
Jeder versucht, seine eigene Sicherheit zu erhöhen – und am Ende sinkt die Sicherheit für alle.
Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt: Man braucht keinen geheimen Plan und keine Weltverschwörung. Es reichen konkurrierende Machtzentren, falsche Anreize, Fehleinschätzungen und eine Eskalationsdynamik, die irgendwann niemand mehr vollständig kontrolliert.
Auch die gesellschaftliche Spaltung muss nicht zentral gesteuert sein. Politik profitiert von Mobilisierung, Medien von Aufmerksamkeit und soziale Netzwerke von Empörung und Interaktion. Wenn jeder innerhalb seines Systems rational handelt, kann am Ende trotzdem ein hochgradig irrationales Gesamtergebnis entstehen.
Und auch der Milliardär im Bunker löst dieses Problem nicht. Reichtum, Macht und gesellschaftlicher Status funktionieren nur innerhalb einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft. Wer am Ende allein auf einem Golfplatz unter der Erde sitzt, hat vielleicht überlebt – aber kaum gewonnen.
Deshalb würde ich den Gedanken des Artikels etwas anders zuspitzen:
Die größte Gefahr ist wahrscheinlich nicht eine Elite, die den Untergang plant.
Die größere Gefahr ist ein System mächtiger Akteure, in dem jeder versucht, seine eigene Position zu sichern – und dadurch gemeinsam ein Ergebnis erzeugen kann, das keiner von ihnen wollte.
Die Sch...-Amerikaner verursachen eine Ölpest in der Straße von Hormus, treiben den Ölpreis und damit
Ich bleib dabei - die ganze Kommunikation hinsichtlich Inflationsbekämpfung usw ist alles nur Show von Warsh. Er will den unzufriedenen Amerikanern vorgaukeln dass er unabhängig sei aber er zieht am gleichen Strick wie Bessent und Trump.
- Keine Zinserhöhungen wie propagiert
- Zinserhöhungen und Explosion der Staatsschulden bzw. Schuldenproblematik gerät außer Kontrolle
- Trump will Wähler "kaufen" - QE durch den Staat...