PARIS, DELHI (Indien) und NEW YORK, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Nach der Anfang des Jahres angekündigten Fusion haben VWO und AB Tasty heute „Wingify" als einheitliche globale Marke für das fusionierte Unternehmen vorgestellt. Dieser Schritt markiert zudem die Einführung einer integrierten Plattform unter einer einzigen Kategorie, der „Agentic Experience Optimization Platform", und einem einzigen Motto: Make every digital experience relevant .

Das Unternehmen stellt eine „Agentic Experience Optimization Platform" vor, die darauf ausgelegt ist, an jedem digitalen Kontaktpunkt zu analysieren, Entscheidungen zu treffen, zu handeln und Ergebnisse nachzuweisen – mit Wingz als KI-Engine.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein Name, ein Ziel

VWO und AB Tasty haben vor ihrem Zusammenschluss jeweils mehr als 15 Jahre lang eigenständig ihr Geschäft aufgebaut. Insgesamt verzeichnet das Unternehmen nun einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar, mehr als 4.000 Kunden weltweit und beschäftigt über 700 Mitarbeitende in elf Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.

„Bei der Zusammenführung von VWO und AB Tasty ging es nie nur darum, zwei Plattformen zu vereinen", sagte Sparsh Gupta, CEO von Wingify. „Es geht darum, unseren Kunden einen klareren Weg in die Zukunft aufzuzeigen – auf der Grundlage solider Daten, die Ihnen helfen, richtig zu handeln. KI ist keine weitere Ebene, die wir der Plattform hinzugefügt haben; sie ist die Funktionslogik der Plattform selbst, da sie erkennt, was gerade geschieht, entscheidet, was als Nächstes zu tun ist, und handelt, während der Besucher noch auf der Seite ist. Jede einzelne dieser Entscheidungen wird ausgewertet, sodass wir die Relevanz nachweisen können, anstatt sie nur zu versprechen."

KI verändert die Grenzen des Machbaren. Die neue Marke und die neue Plattform basieren auf zwei Konzepten: Klarheit und Neugier. Gemeinsam mit KI schaffen sie einen neuen Ansatz zur Optimierung, der alle Berührungspunkte innerhalb der Suite miteinander verknüpft und Erkenntnisse in intelligentere Maßnahmen umsetzt.

Was ist die Agentic Experience Optimization Platform?

Wingify ist nun eine neue Agentic Experience Optimization Platform: Experimentieren, Personalisierung, Verhaltensanalysen, Handelsoptimierung, Feature-Management und Kundenbindung basieren auf gemeinsamen Daten, einem gemeinsamen Workflow und einer gemeinsamen KI. Kundinnen und Kunden treffen Entscheidungen innerhalb von Sekunden, und Wingify schließt diese Lücke, indem es die Situation noch während des Besuchs erfasst, eine Entscheidung trifft und handelt – und anschließend überprüft, ob dies zum Erfolg geführt hat.