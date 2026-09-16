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    EU zahlt seit Beginn des Iran-Kriegs 90 Milliarden Euro mehr für fossile Energie

    Für Sie zusammengefasst
    • EU gab seit Kriegsbeginn 90 Milliarden Euro aus
    • Hormus-Schließung zeigt Europas fossile Abhängigkeit
    • EU will Elektrizitätsanteil bis 2040 verdoppeln
    EU zahlt seit Beginn des Iran-Kriegs 90 Milliarden Euro mehr für fossile Energie
    Foto: Jan Woitas - dpa

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Seit Beginn des Iran-Kriegs hat die EU zusätzlich 90 Milliarden Euro für die Einfuhr fossiler Brennstoffe ausgegeben. Und das "ohne auch nur ein einziges Energie-Molekül mehr zu bekommen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg.

    Durch die Schließung der Straße von Hormus habe man einmal mehr schmerzhaft zu spüren bekommen, wie teuer Europas generelle Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen ist. "Deshalb müssen wir bei unseren eigenen, erschwinglichen und sauberen Energien viel mehr tun", so von der Leyen. "Wir müssen dadurch unabhängig werden."

    Für diese Unabhängigkeit müsse Europa stärker elektrifiziert werden, so von der Leyen. Das Ziel der Kommission ist es, den Anteil der Elektrizität bis 2040 zu verdoppeln. Eingespart werden sollen bis dahin Schätzungen zufolge bis zu 260 Milliarden Euro an fossilen Importkosten. Damit die erzeugte Energie auch verfügbar ist, müssten Netzanbindungen beschleunigt, Speicher ausgebaut und Investitionen beschleunigt werden./rdz/DP/jha






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