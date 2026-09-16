Berenberg hebt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'

Ok. Noch ein kleiner aber wichtiger Nachschlag zu den BioNTech-Onkologie Wirkstoffen und Studien:

Danke an den Kollegen. Diese aktuellen Folien sind für unsere Diskussion sehr interessant, vor allem Folie 4. Sie zeigen, wohin sich das SCLC-Feld bewegt – und warum die Pumitamig+Elfe-D-Daten strategisch so gut in diesen Trend passen.

Die wichtigste externe Validierung kommt vom B7-H3-ADC Tam-Peli: In der randomisierten Phase III gegen Topotecan bei rezidiviertem SCLC zeigt die Folie mOS 13,3 vs. 9,4 Monate, HR 0,46 (95%-KI 0,35–0,62), p<0,0001. Das entspricht einer 54%igen Reduktion der Sterberate. Damit ist B7-H3 als ADC-Target in SCLC nicht mehr nur ein frühes Response-Signal, sondern durch einen randomisierten OS-Erfolg stark klinisch validiert.

Auch beim PFS ist die Trennung massiv: Auf der gezeigten Folie liegt das BICR-mPFS bei 7,2 vs. 3,0 Monaten, HR 0,33. Die PFS-Raten liegen ungefähr bei 59,9% vs. 28,5% nach 6 Monaten und 26,1% vs. 5,3% nach 12 Monaten.

Und dann ist Folie 4 fast maßgeschneidert für unsere Pumitamig-Diskussion. Die Discussant-Folie prognostiziert ausdrücklich:

„Will ADCs become the new 2L treatment for relapsed SCLC? YES!“

und für die Frontline:

„ADCs may even replace chemotherapy!“

Das ist ziemlich bemerkenswert vor dem Hintergrund dessen, was BioNTech gerade mit Pumitamig + Elfe-D zeigt. Denn BioNTech testet im Grunde bereits genau den nächsten Schritt dieser Entwicklung:

PD-L1×VEGF-Immuntherapie + B7-H3-ADC anstelle von Platin/Etoposid.

Damit bekommen die 92,3% ORR in 1L SCLC konzeptionell noch mehr Gewicht. Nicht weil 12/13 Patienten plötzlich belastbarer wären, sondern weil gleichzeitig eine große randomisierte Phase III zeigt, dass B7-H3-ADC-Therapie in SCLC tatsächlich in PFS und OS übersetzen kann.

Wichtig ist allerdings: Tam-Peli ist nicht Elfe-D. Man darf den Phase-III-OS-Erfolg noch nicht vollautomatisch komplett auf Elfe-D übertragen. Aber dies de-riskt zumindest die übergeordnete biologische These „B7-H3 ADC in SCLC“ erheblich.

Für uns verändert das die Pumitamig+Elfe-D-These daher weiter positiv:

Vorher: spektakuläre ORR + überraschend gute Safety, aber Durability unbekannt.

Jetzt zusätzlich: Ein anderer B7-H3-ADC zeigt in randomisierter Phase III bei SCLC HR 0,46 OS und HR 0,33 PFS – und die WCLC-Experten diskutieren bereits, ob ADCs klassische Chemotherapie sogar in der Frontline ersetzen könnten.

Genau deshalb ist BioNTechs Ansatz jetzt so spannend: Sie warten nicht darauf, dass ein ADC lediglich Etoposid/Platin ersetzt, sondern kombinieren ihn direkt mit einem potenziell stärkeren IO/VEGF-Backbone.

Wenn Pumitamig+Elfe-D (ADC sehr ähnlich) nun auch noch ebenfalls langlebige Responses und starkes PFS zeigt, wäre BioNTech konzeptionell ziemlich genau dort positioniert, wo diese WCLC-Folie die zukünftige SCLC-Therapie verortet (Folie 4 rechts).

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Danke an den freundlichen Kollegen für die Folien. Die letzte Folie unten rechts "YES!" "YES!" ist das wichtige zusätzliche Indiz für den Umbruch via ADC statt Chemo.

Noch mehr dazu: https://tinyurl.com/BNTX20269