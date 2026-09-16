ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'
- Berenberg hebt Biontech-Kursziel auf 140 US-Dollar
- Einstufung bleibt nach starken Studiendaten auf Buy
- Pumitamig und Elfetabart überzeugen bei Lungenkrebs
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 83,95 auf Tradegate (16. September 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von +14,42 %/+66,87 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 140 US-Dollar
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BioNTech eingestellt.
Ok. Noch ein kleiner aber wichtiger Nachschlag zu den BioNTech-Onkologie Wirkstoffen und Studien:
Danke an den Kollegen. Diese aktuellen Folien sind für unsere Diskussion sehr interessant, vor allem Folie 4. Sie zeigen, wohin sich das SCLC-Feld bewegt – und warum die Pumitamig+Elfe-D-Daten strategisch so gut in diesen Trend passen.
Die wichtigste externe Validierung kommt vom B7-H3-ADC Tam-Peli: In der randomisierten Phase III gegen Topotecan bei rezidiviertem SCLC zeigt die Folie mOS 13,3 vs. 9,4 Monate, HR 0,46 (95%-KI 0,35–0,62), p<0,0001. Das entspricht einer 54%igen Reduktion der Sterberate. Damit ist B7-H3 als ADC-Target in SCLC nicht mehr nur ein frühes Response-Signal, sondern durch einen randomisierten OS-Erfolg stark klinisch validiert.
Auch beim PFS ist die Trennung massiv: Auf der gezeigten Folie liegt das BICR-mPFS bei 7,2 vs. 3,0 Monaten, HR 0,33. Die PFS-Raten liegen ungefähr bei 59,9% vs. 28,5% nach 6 Monaten und 26,1% vs. 5,3% nach 12 Monaten.
Und dann ist Folie 4 fast maßgeschneidert für unsere Pumitamig-Diskussion. Die Discussant-Folie prognostiziert ausdrücklich:
„Will ADCs become the new 2L treatment for relapsed SCLC? YES!“
und für die Frontline:
„ADCs may even replace chemotherapy!“
Das ist ziemlich bemerkenswert vor dem Hintergrund dessen, was BioNTech gerade mit Pumitamig + Elfe-D zeigt. Denn BioNTech testet im Grunde bereits genau den nächsten Schritt dieser Entwicklung:
PD-L1×VEGF-Immuntherapie + B7-H3-ADC anstelle von Platin/Etoposid.
Damit bekommen die 92,3% ORR in 1L SCLC konzeptionell noch mehr Gewicht. Nicht weil 12/13 Patienten plötzlich belastbarer wären, sondern weil gleichzeitig eine große randomisierte Phase III zeigt, dass B7-H3-ADC-Therapie in SCLC tatsächlich in PFS und OS übersetzen kann.
Wichtig ist allerdings: Tam-Peli ist nicht Elfe-D. Man darf den Phase-III-OS-Erfolg noch nicht vollautomatisch komplett auf Elfe-D übertragen. Aber dies de-riskt zumindest die übergeordnete biologische These „B7-H3 ADC in SCLC“ erheblich.
Für uns verändert das die Pumitamig+Elfe-D-These daher weiter positiv:
Vorher: spektakuläre ORR + überraschend gute Safety, aber Durability unbekannt.
Jetzt zusätzlich: Ein anderer B7-H3-ADC zeigt in randomisierter Phase III bei SCLC HR 0,46 OS und HR 0,33 PFS – und die WCLC-Experten diskutieren bereits, ob ADCs klassische Chemotherapie sogar in der Frontline ersetzen könnten.
Genau deshalb ist BioNTechs Ansatz jetzt so spannend: Sie warten nicht darauf, dass ein ADC lediglich Etoposid/Platin ersetzt, sondern kombinieren ihn direkt mit einem potenziell stärkeren IO/VEGF-Backbone.
Die vollständigen BioNTech-Daten kommen am Dienstag, 15.9.2026, mehrere Stunden vor dem europäischen Handel und fast zehn Stunden vor dem regulären US-Handelsstart um 09:30 EDT. Der europäische Markt kann die Präsentation also zuerst vollständig verarbeiten; anschließend folgt der US-Premarket.
Kurzes Delta-Update aus dem neuen WCLC-Abstract mit mehr Patienten und mehr Daten:
Die zusätzlichen Details stärken das bisherige Bild:
• 71 efficacy-evaluable SCLC-Patienten: ORR 70,4%, DCR 93,0%. Best Response: 1 CR + 49 PR + 16 SD, nur 3 PD.
• 2L wird im Abstract mit 77,3% ORR angegeben (statt 76,2%). 1L 92,3%, ≥3L 52,4%, post-DLL3 70,0%.
• Starkes unterstützendes ctDNA-Signal: 96% (22/23) mit bestätigter ctDNA-Reduktion, 39% (9/23) sogar mit ctDNA-Clearance.
• Safety war bereits im früheren Cut bei N=193 auffällig gut: 23,3% Grade-≥3-TRAEs, nur 5,2% Abbrüche wegen TRAEs und keine DLTs. Im späteren Update mit N=279 lagen Grade-≥3-TRAEs weiterhin bei nur 26,5% – das Safety-Signal hält also weiterhin auch mit wachsendem n.
Unterm Strich: Das vollständige Abstract stärkt sowohl Breite der Aktivität als auch Safety. Jetzt braucht BioNTech vor allem Bestätigung + Dauerhaftigkeit, nicht noch höhere ORRs.
Vergleich mit anderen Vorträgen auf WCLC 2026:
Gerade die Wahl des Kombinationspartners ADC statt Platin-Chemotherapie dürfte zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal von Pumitamig werden.
Und deshalb würde ich nach dem RC148-Abstract unsere BioNTech-Scorecard um einen Punkt erweitern:
(K) Efficacy/Safety-Verhältnis.
Nicht „höchste ORR gewinnt“, sondern wie viel dauerhafte Wirksamkeit bekommt man pro zusätzlicher Toxizität?
Bei diesem Maßstab sieht Pumitamig+Elfe-D nach den bislang verfügbaren Daten ausgesprochen interessant aus.
Auch Mitbewerber Summit trägt vor (Abstract). BioNTech hat derzeit das aufregendere frühe chemo-freie Aktivitätssignal in SCLC, Summit dagegen bereits den robusteren klinischen Beweis in NSCLC.
Interessant bleibt die Toxizität. Ivonescimab + Chemo kommt auf 51,4% Grade-≥3-TRAEs, also ungefähr doppelt so hoch wie die bislang berichteten 26,5% bei Pumitamig + Elfe-D. Das ist weiterhin nur ein Cross-Trial-Signal und zudem eine andere Tumorpopulation, aber es passt genau zu unserer bisherigen These: BioNTech könnte mit Bispecific + ADC ohne Platin/Etoposid ein günstigeres Wirksamkeits-/Safety-Verhältnis erreichen.
Quellen: https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/21487/Session/126
(Biontech-Abstract):
Pumitamig (PD-L1 x VEGF-A bsAb) + Elfetabart Drozuntecan (Elfe-D, B7H3 ADC) in Patients with Advanced/Metastatic Lung Cancer (NSCLC or SCLC)
Introduction: Here we report the first data of pumitamig, an investigational PD-L1×VEGF-A bispecific antibody (bsAb), combined with elfetabart drozuntecan (elfe-D; BNT324/DB-1311), an investigational B7H3 ADC, with a focus in SCLC.
Methods: BNT324-01 is an ongoing global phase 1b/2 trial evaluating the efficacy and safety of pumitamig+elfe-D in advanced/metastatic lung cancer (SCLC/NSCLC) with Part 1 dose escalation/backfill and Part 2 dose expansion to support optimal dose selection (NCT06892548; Schoenfeld WCLC 2025). Dose-limiting toxicities (DLTs) are evaluated during cycle 1 of dose escalation. Primary endpoints are objective response rate (ORR) and safety. ORR (unconfirmed) is reported in the SCLC efficacy-evaluable population (≥1 post-baseline scan or early discontinuation). NSCLC data are still immature and will be reported separately. ctDNA analyses used FoundationOne® Liquid CDx. Here we present efficacy and ctDNA analyses in SCLC that together with safety from the overall population provide guidance for pivotal study development.
Results: 193 patients with SCLC or NSCLC had received pumitamig+elfe-D by the 02-Jun-2026 data cut-off. Median age was 64 years (range 29-87); 122 (63.2%) patients were male, 97 (50.3%) were Asian, 148 (76.7%) had ECOG PS 1, and 141 (73.1%) had a smoking history.
No DLTs occurred during dose escalation. Treatment-emergent adverse events were reported in 163 (84.5%) patients, that were related (TRAEs) to either drug in 146 (75.6%) patients and were Grade ≥3 TRAEs in 45 (23.3%). TRAEs led to a dose reduction of elfe-D in 16 (8.3%) patients and to discontinuation in 10 (5.2% [elfe-D: n=7/3.6%, pumitamig: n=10/5.2%]). The most common TRAEs were gastrointestinal or hematological, mostly Grade 1-2. Safety was comparable across doses (Table). Updated data will be presented.
There were 71 efficacy-evaluable patients with SCLC at the efficacy data cut-off of 07-Jul-2026. Best objective response was CR (n=1), PR (n=49), SD (n=16), PD (n=3), NE/NA (n=2) for an overall ORR of 70.4% (95%CI 58.4‒80.7) and DCR of 93.0% (95%CI 84.3‒97.7) across all doses. By treatment line, ORR was 92.3% (95%CI 64.0‒99.8) in 1L SCLC, 77.3% (95%CI 54.6‒92.2) in 2L SCLC, 52.4% (95%CI 29.8‒74.3) in 3L+ SCLC, and 70.0% (95%CI 34.8‒93.3) post-DLL3-targeting agents. Baseline ctDNA detection rate was 93% (26/28 patients with available ctDNA data). At C3D1, 96% (22/23) evaluable patients had confirmed ctDNA reduction vs baseline, with a ctDNA clearance rate of 39% (9/23).
Conclusions: In these first data reporting on a PD(L)1×VEGF bsAb + ADC in lung cancer, pumitamig+elfe-D showed a manageable safety profile with encouraging early efficacy in SCLC, supporting further clinical development.